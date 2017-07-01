Ke Personajes, Tan Bionica y Fito de gira por el NEA

Cumbia, pop y rock nacional se cruzarán en una agenda que ya despierta grandes expectativas entre fanáticos del Nordeste: Ke Personajes , Tan Biónica y Fito Páez confirmaron sus presentaciones en Corrientes con espectáculos que llegan acompañados de nuevos discos, giras internacionales y una enorme convocatoria.

Detrás de esta serie de recitales aparece además una productora que viene ganando protagonismo en la región: De La Estrella Producciones , impulsora de varios de los grandes eventos musicales que desembarcarán en el NEA durante este 2026.

La primera gran cita llegará el 26 de septiembre con Ke Personajes, una de las bandas más convocantes del país, que se presentará en el Anfiteatro Cocomarola.

El grupo encabezado por Emanuel Noir arribará a Corrientes en plena explosión internacional y a horas del lanzamiento de “Corazón Ausente”, el primer álbum de estudio de la banda. La gira incluirá además presentaciones en Europa y distintas ciudades argentinas, consolidando un fenómeno que dejó de ser exclusivamente tropical para transformarse en un movimiento popular transversal.

Desde su irrupción masiva con “Adiós Amor”, Ke Personajes no dejó de crecer. Pasaron por festivales internacionales como Viña del Mar —donde obtuvieron Gaviotas de Plata y Oro—, realizaron colaboraciones con figuras como Abel Pintos , María Becerra y Pablo Lescano , y recientemente sorprendieron con una emotiva versión de “My Immortal” de Evanescence.

Las entradas para el show estarán disponibles a través de www.norteticket.com

La segunda parada fuerte será el 31 de octubre, cuando Tan Biónica desembarque en el Estadio Boca Unidos con su gira “El Regreso”.

La banda liderada por Chano Moreno Charpentier volverá a encontrarse con el público correntino luego de una década de espera y tras protagonizar uno de los regresos más impactantes del pop argentino reciente. El tour acompaña el lanzamiento de “El Regreso”, el nuevo álbum del grupo, que incluye colaboraciones con artistas como Nicki Nicole , Andrés Calamaro y Airbag .

Según adelantaron desde la producción, el recital promete “un viaje emocional” entre nuevas canciones y esos himnos generacionales que marcaron a miles de jóvenes durante los años 2000 y 2010. La banda viene de agotar estadios en Latinoamérica y España con más de 500 mil entradas vendidas y ya tiene programados varios Vélez para 2026.

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma www.feverup.com

Finalmente, el 7 de noviembre llegará el turno de Fito Páez,quien se presentará en el Anfiteatro Cocomarola con su “Sale el Sol Tour 2026”. El rosarino vuelve a Corrientes con una propuesta renovada que promete revisitar su enorme repertorio desde otro lugar: nuevas versiones, arreglos inéditos y un show pensado especialmente para redescubrir cada canción.

Con décadas de carrera y discos que marcaron generaciones enteras, Fito continúa siendo una de las figuras más convocantes del rock argentino y un artista capaz de reinventarse constantemente sin perder identidad.

Las entradas para el recital se consiguen a través de www.allaccess.com.ar, con beneficios de preventa BBVA y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa.

Con propuestas completamente distintas, pero atravesadas por una misma lógica de masividad y conexión emocional con el público, los tres recitales muestran también un fenómeno cada vez más visible: Corrientes se consolida como una plaza clave para las grandes giras nacionales e internacionales.

Para el público del nordeste, acostumbrado históricamente a viajar cientos de kilómetros para ver artistas de gran escala, la posibilidad de tener en la región a Ke Personajes, Tan Biónica y Fito Páez en apenas unas semanas marca una temporada musical inédita. Una seguidilla de shows que mezcla nostalgia, presente y nuevas generaciones, y que convierte a Corrientes en una especie de gran escenario abierto para todos los gustos.