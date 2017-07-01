Educación proyecta las próximas ferias de ciencias 2026

La Coordinación de Ciencias y Tecnología acompañó a profesionales de la educación de distintos niveles y modalidades en el desarrollo de actividades para fortalecer los proyectos de Feria de Ciencias 2026.

En esta oportunidad, las Asistencias Técnicas Situadas (A.T.S.) se realizaron en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (E.P.E.S.) N° 5 de Modalidad Educación Intercultural Bilingüe (E.I.B.) de María Cristina, y en la Delegación Zonal El Colorado.

Por su parte, en la Escuela de Jardines de Infantes (E.J.I.) N° 1 “Rosarito Vera” y en el Jardín de Infantes Nucleado (J.I.N.) N° 6 “Armando De Vita y Lacerra” se llevó a cabo la edición “Jardines en Feria”, un espacio para promover experiencias pedagógicas innovadoras en el Nivel Inicial.

Cada uno de estos espacios se consolidó como una instancia de aprendizaje e intercambio de saberes, fortaleciendo el compromiso institucional con una formación integral, participativa e innovadora.