Fuertes críticas al Gobierno nacional por querer derogar la Ley de Etiquetado Frontal

La iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei representa “un grave retroceso” en materia de salud pública y el derecho a la información.

Un contundente rechazo generó el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que busca derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.

Sobre el tema, conversó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la presidenta de la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición, la licenciada Daniela Distel, quien calificó a la iniciativa libertaria como “errada”, argumentando que el principal objetivo de dicha norma es “informar a la ciudadanía lo que se está por consumir”.

La ley no sólo establece los octógonos de advertencia en los envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías, sino que también regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limita estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables. Su derogación, entonces, implicaría eliminar de manera inmediata todo ese esquema de protección.

En ese sentido, Distel alertó que de aprobarse su revocación, “se afectaría directamente a la salud de todos los argentinos”.

“Los que velamos por la alimentación saludable de las personas estamos en alarma”, enfatizó la profesional, exhortando a “todos los que tengan el poder de decidir ante esta situación que piensen en la salud de las personas y no en la industria alimenticia, porque la realidad es que esto solo los beneficiará a ellos”.

Aludió así al histórico lobby de las grandes empresas que desde el debate parlamentario de la norma cuestionaron el sistema de octógonos negros. “Sabemos las cuestiones económicas y políticas que rondan detrás de la ley y es justamente esto lo que pone en peligro a cada argentino y a su derecho a una alimentación saludable”, cerró.



