Jofré presentó la Expo Motor Formosa junto a referentes del sector automotor

El intendente Jorge Jofré encabezó este jueves, en el Restorán Aratirí del playón del Paseo Ferroviario, la presentación oficial de la Expo Motor Formosa 2026, que se realizará los días 13 y 14 de junio y reunirá a agencias, concesionarias, bancos, aseguradoras, repuesteras, talleres, servicios multimarcas, rubros vinculados al embellecimiento de vehículos, motos, ferreterías y propuestas gastronómicas y culturales.

Durante la conferencia, el jefe comunal agradeció la presencia de empresarios de distintos rubros, especialmente del sector automotor, como así también de entidades bancarias, vendedores de repuestos, trabajadores del mantenimiento, comercios dedicados al embellecimiento de vehículos y demás actividades vinculadas a una cadena que, según remarcó, genera movimiento económico en la ciudad.

“Esta articulación que hacemos entre el Municipio y las empresas automotoras o del rubro automotor es muy importante, porque nos va a permitir dinamizar la economía en un momento que está bastante difícil”, expresó Jofré.

En ese sentido, recordó que ya se había realizado una experiencia previa en el Paseo Ferroviario, con una respuesta positiva del público y de los comerciantes, lo que permitió avanzar ahora hacia una propuesta más amplia. “Para nosotros es un orgullo que esta articulación nos permita lanzar la primera Expo Automotor que se realiza. La vez pasada hicimos una previa que salió muy bien, y por eso los muchachos decidieron realizar una segunda, pero ya más grande, donde puedan anexar todos los rubros que hacen al sector automovilístico, inclusive mecánicos”, señaló.

Jofré explicó que la Expo Motor permitirá que vecinos, familias y personas que habitualmente transitan por el Paseo Ferroviario puedan encontrar en un mismo lugar a concesionarios, agencias, servicios, bancos y distintos rubros relacionados con el mundo del automóvil y la moto.

También destacó el valor de acercar esas propuestas al público en un espacio abierto, con un trato más directo entre vendedores y posibles compradores. “A veces uno pasa frente a la vidriera y ve algún auto que le gusta, y por vergüenza no entra. A lo mejor, dialogando ahí, es más fácil llegar a un acuerdo. Acá va a ser más directo, porque mientras se recorre el sector o se escucha música se puede ir trabajando también en hacer negocios”, manifestó.

La Expo Motor se desarrollará sobre una extensión aproximada de 700 metros lineales. El sábado 13 de junio funcionará de 16 a 24 horas, mientras que el domingo 14 abrirá de 15 a 23 horas.

Según se informó durante la presentación, participarán instituciones, bancos, agencias oficiales, seguros de autos, concesionarias oficiales de motos, servicios multimarcas, ferreterías, repuesteras, talleres y distintos comercios del rubro. Además, habrá escenarios culturales, shows en vivo, bandas locales, DJ, gastronomía, juegos lúdicos y entretenimiento para niños y familias.

El estacionamiento para el público estará ubicado frente al Paseo de las Aves, en el sector utilizado habitualmente para ese tipo de organización vehicular.

Desde la organización indicaron, además, que la inscripción para quienes quieran sumarse permanecerá abierta desde este jueves hasta el 5 de junio.

Jofré hizo una invitación especial a las entidades bancarias, al considerar que el financiamiento puede ser una herramienta importante para acompañar operaciones comerciales en el contexto actual. “Tener una fuente de financiamiento hoy en día es importante, y nos gustaría que se sumen todos los vendedores y trabajadores de este importante sector”, afirmó.

También pidió el acompañamiento de los medios de comunicación para difundir la propuesta. “Esto es algo bueno para la sociedad, para la economía, para que se pueda mover un poco el mercado también”, remarcó.

Durante la presentación los representantes del sector destacaron que la Expo Motor representa un evento sin precedentes para Formosa por la amplitud de sectores que busca reunir.

Entre ellos, Gastón Idoyaga señaló que en otras provincias se han realizado ferias de usados, exposiciones de mecánica o encuentros vinculados a herramientas, pero sostuvo que la particularidad de esta iniciativa está en integrar a todo el sector automotor en un mismo espacio.

“Lo que nosotros venimos a hacer y proponer es profesionalizar este rubro, unir a todas las empresas del mismo para salir también de esta situación, que no es fácil para nadie”, expresó.

El empresario planteó que la Expo Motor también nace como una forma de fortalecer la cooperación entre quienes trabajan en la actividad. En ese punto, explicó que muchas veces un comerciante no cuenta con determinado vehículo, repuesto o servicio, pero otro colega sí puede tenerlo, y esa relación permite dar una mejor respuesta al cliente.

“A veces en mi negocio tengo un cliente que necesita determinado vehículo y no lo tengo en existencia, pero quizás lo tiene otro colega. Esa unión también nos suma para poder llegar y vender, que es el objetivo”, señaló Idoyaga.

La Expo Motor Formosa 2026 fue presentada, así, como una propuesta que no solo exhibirá vehículos, motos, productos y servicios, sino que también buscará ordenar, mostrar y potenciar el trabajo de una cadena comercial amplia, integrada por empresarios, vendedores, mecánicos, talleres, aseguradoras, bancos, comercios y servicios complementarios.

Desde la Municipalidad destacaron que esta primera edición apunta a generar movimiento económico, acercar oportunidades al público, acompañar al comercio local y consolidar al Paseo Ferroviario como escenario de grandes actividades urbanas.



