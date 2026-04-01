El centro de salud “La Nueva Formosa” realizó jornada integral de salud en el barrio Pueblo de Dios

Se realizaron atenciones y vacunación para los alumnos que asisten a los establecimientos educativos de los tres niveles y para las familias de esta comunidad. También se actualizaron Libretas de Salud Escolar y se confeccionaron certificados de aptitud física. Además, se dieron charlas informativas sobre la prevención del dengue y las vacunas.

El lunes 4, el centro de salud “La Nueva Formosa”, llevó adelante una amplia jornada de atenciones y controles de salud a las niñas, niños y adolescentes que asisten a las instituciones educativas del barrio Pueblo de Dios.

En ese marco, el equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, vacunadores, odontólogos y otros profesionales, realizaron las evaluaciones correspondientes a la Libreta de Salud Escolar, tanto en el JIN N°44 -Anexo N°2-, como en la EPEP N°5 “Teobaldo Pedrozo”.

Asimismo, en la EPEP N°46 -Anexo Referencial Escuela Rural- los estudiantes secundarios fueron destinatarios de numerosos exámenes médicos y otros controles, previos a la extensión del certificado de aptitud física.

Respecto de esta actividad, el director del nosocomio, el doctor Felipe Benítez, comentó que el trabajo abarcó “cuatro salitas del jardín de infantes, cuatro aulas de 3° y 6°grados de la escuela primaria y todos los cursos del colegio secundario”.

Los controles incluyeron mediciones de peso y talla, signos vitales, más una completa evaluación nutricional. También la revisión del estado bucodental y de la agudeza auditiva y visual, entre otros exámenes acordes a cada edad.

“Todos los datos relevados fueron asentados en la Libreta de Salud Escolar de cada jardinerito y de cada alumno de la escuela primaria. En el caso de los estudiantes secundarios, los controles permitieron la confección del certificado de aptitud física, que los habilita a realizar distintos ejercicios, tanto en las clases de educación física como en las actividades recreativas organizadas por la institución educativa a lo largo del año”, explicó Benítez.

Seguidamente, indicó que fueron aplicadas también las vacunas de Calendario establecidas para la edad del ingreso escolar, entre los 5 y 6 años; más las que corresponden a los 11 años para las niñas y niños de 6° grado; y se completaron esquemas a los escolares secundarios.

En tal sentido, el director dio a conocer que se hizo hincapié en la vacunación antigripal para los grupos de riesgo y, además, se sumó la aplicación de refuerzos de las vacunas COVID- 19 para quienes solicitaron ponerse al día con el esquema recomendado.

Charlas y atenciones a la comunidad

Como parte de este accionar, el equipo de salud brindó atenciones a las madres, padres y familiares que acompañaron a los escolares y se ofrecieron charlas para recordar sobre el rol que tienen las vacunas en el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, enmarcado en el cierre de la conmemoración anual de la Semana de la Vacunación en las Américas.

“También, se hizo otra charla en donde se tocaron distintos puntos para la prevención del dengue, remarcando siempre que la eliminación de los recipientes que pueden ser criaderos de mosquitos es lo fundamental para la lucha contra esta enfermedad”, señaló el director del efector sanitario y añadió que “esto fue acompañado por la entrega de repelentes y de un botiquín de primeros auxilios a la dirección de los Niveles Inicial y Primario”, concluyó el funcionario.















