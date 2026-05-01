Jornada de trabajo para fortalecer la implementación del Programa PUENTE 2026

La jornada tuvo como finalidad la definición de criterios pedagógicos y el diseño del aula virtual, además de una capacitación para la elaboración de recursos digitales que serán utilizados durante el desarrollo de la propuesta.

Este jueves 7, en la biblioteca central del Ministerio de Cultura y Educación se desarrolló una reunión de trabajo con coordinadores y tutores de la tercera edición del Programa de Preparación Universitaria para la Elección de Nuevas Trayectorias Educativas 2026 (PUENTE).

El Programa PUENTE es impulsado de manera articulada por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Universidad Provincial de Laguna Blanca y el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Marcelo Alberto Zorrilla”, consolidándose como una política educativa destinada a acompañar a estudiantes secundarios y egresados en la orientación vocacional al momento de elegir una carrera y la preparación específica en diferentes áreas del conocimiento, fortaleciendo el acceso a la educación superior.

Cabe recordar que la tercera edición del programa fue lanzada el pasado 17 de abril en la ciudad de Clorinda, en un acto que reunió a autoridades provinciales, municipales, docentes y a más de 500 estudiantes de instituciones secundarias de la localidad y zonas aledañas.

Asimismo, la directora de Planeamiento Educativo, licenciada Patricia Pastor informó que se registró una convocatoria altamente positiva y alcanzando el número más alto de inscriptos desde la puesta en marcha del programa en sus tres ediciones, superando los 3.000 estudiantes.

La propuesta se desarrollará bajo modalidad virtual y continuará fortaleciendo el acompañamiento pedagógico, la orientación vocacional y la igualdad de oportunidades para jóvenes de toda la provincia.











