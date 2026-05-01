Ibáñez adelantó el lanzamiento de un fondo de inversión flexible para potenciar empresas de base tecnológica

En el marco de un acto en el Centro de Inclusión Digital, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, adelantó la creación de un fondo de inversión que podrá otorgar financiamiento con sumas que irán entre USD 200.000 y USD 600.000 para proyectos de Startup que planteen soluciones innovadoras.

Durante el lanzamiento del Programa de Capacitación Tecnológica y de Alfabetización Digital en el Centro de Inclusión Digital (CID), el ministro Jorge Oscar Ibáñez, confirmó que en los próximos días se presentará oficialmente el Fondo de Inversión en Innovación “INNOVA”, una herramienta financiera impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para promover y otorgar financiamiento flexible a empresas con proyectos intensivos en Investigación y Desarrollo (I+D) orientados a resolver problemas locales y/o globales.

El anuncio se enmarca en una política pública que busca consolidar un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y la generación de valor agregado local, tal como viene sosteniendo el Gobierno de Formosa con iniciativas orientadas a construir autonomía tecnológica y oportunidades de desarrollo para los formoseños, entendiendo que la ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo económico.

Al respecto, Ibáñez explicó que esta “herramienta financiera será otorgada a través del CFI, destinada a empresas tecnológicas que muchas veces no pueden cumplir con los requisitos bancarios y quedan afuera del sistema financiero tradicional por ser proyectos riesgosos”.

Según explicó Ibáñez, las líneas de inversión oscilarán entre los USD 200.000 y USD 600.000, montos destinados a proyectos con potencial de innovación y capacidad de impacto regional o global.

A diferencia de los modelos tradicionales de crédito financiero, el Fondo INNOVA funcionará bajo una modalidad de “deuda condicionada”: las empresas comenzarán a devolver el financiamiento cuando “el proyecto alcance el éxito comercial”. Además, el repago estará vinculado al nivel de facturación de cada proyecto, evitando que las PyMEs tecnológicas enfrenten cargas financieras durante su primera etapa de desarrollo.

“Hoy realmente todo es caro y todo se hace cuesta arriba. Por eso, el acompañamiento a través de un programa financiero para las PyMEs tecnológicas es muy importante, queremos que el talento formoseño tenga las condiciones necesarias para innovar, crecer y generar valor agregado desde nuestra provincia”, expresó el titular de la cartera económica, Jorge Ibáñez.

La iniciativa busca romper con una lógica de mercado que históricamente dificulta el acceso al financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

Ciencia, tecnología e inclusión como política de Estado

El anuncio también reafirma el posicionamiento político del gobernador Gildo Insfrán respecto al rol estratégico del Estado en el desarrollo tecnológico.

“La ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión estratégica para nuestra economía provincial”, remarcó el ministro durante el acto, retomando una definición que atraviesa las políticas de inclusión y desarrollo científico-tecnológico impulsadas en Formosa.

Desde el Ministerio de Economía adelantaron que el lanzamiento formal del fondo y las bases de participación se realizarán de manera conjunta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico. En los próximos días se brindará una charla abierta en la que se informarán los requisitos, fechas y modalidades de la convocatoria, que será difundida a través de las redes oficiales del Ministerio de Economía.

El Fondo INNOVA busca impulsar el desarrollo de startups locales y potenciar el modelo formativo que el Gobierno Provincial viene promoviendo, orientado a la profesionalización científica y tecnológica, y a la generación de capacidades en el territorio. De esta manera, se apunta a evitar que el conocimiento quede concentrado únicamente en las grandes ciudades del país, promoviendo su aplicación y desarrollo en empresas formoseñas.



