El Gobierno de Formosa continúa trabajando arduamente en las campañas de vacunación

El Gobierno provincial continúa desplegando diferentes operativos para mantener el estatus sanitarios en toda la provincia, ya que la salud, también es una cuestión de Estado.En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) 2026, que se conmemoró desde el 25 de abril al 2 de mayo, el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa (MDH), realizó en la Plaza San Martín de la ciudad capital, la aplicación gratuita de las vacunas de Calendario, la antigripal, la neumococo y contra el COVID-19.Al respecto, el titular de la cartera sanitaria, el doctor Juan Carlos Atencia, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó la participación de la comunidad, remarcando así la concientización, responsabilidad y compromiso social que hay en este tema sanitario.Además, afirmó que la provincia “no registra casos graves de tipos virales, tampoco hay brotes de gripe, a pesar de estar en época en donde se dan mucho estas enfermedades”.Asimismo, señaló que “Formosa cuenta con vacunas porque fue previsora, ya que Nación no está realizando envíos de las dosis, lo que empujó a varias provincias a que se queden sin stock”.Por su parte, el licenciado Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunización en el MDH, destacó que “las personas se están vacunando contra el coronavirus”, acentuando que “a pesar de que haya finalizado la pandemia, el virus vino para quedarse, por lo tanto uno debe ser inoculado para evitar que la enfermedad se agrave o tener recaídas”.Cabe remarcar que estas acciones también se desarrollan en el interior provincial, como así también charlas explicando qué son las vacunas, para qué sirven, sus bondades y así evacuar dudas generadas por comentarios malintencionados o por la misma desinformación”, cerró.