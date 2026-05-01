Cine-debate ofrecido por el centro de salud Fray Gurrieri para fortalecer el cuidado de los adolescentes

Organizado desde el Servicio de Salud Mental, tiene por objetivo promover la reflexión sobre los lazos sociales, la integración, la buena convivencia y la prevención de situaciones de violencia, sobre todo en contextos vulnerables.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha el espacio Cine-debate en el centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111) con el propósito de continuar fortaleciendo el cuidado integral de las y los adolescentes, como parte de una estrategia orientada a promover vínculos saludables y la eliminación de situaciones de violencia.

Este accionar es organizado por dicho servicio y tuvo su primer encuentro el pasado miércoles 6 con la participación de un grupo de adolescentes que concurre semanalmente al efector sanitario para realizar variadas actividades orientadas, principalmente, a cuidar la salud mental de este grupo etario, promover la igualdad entre los pares y la socialización saludable.

El licenciado en psicología, Nicolás García, referente del servicio, comentó que esta propuesta “surgió como una introducción al trabajo sobre comunidad, lazos sociales y disminución de situaciones violentas en ámbitos vulnerables”.

“Este grupo de chicos concurren todos los miércoles. Con ellos trabajamos distintos aspectos como lazos sociales, autonomía, comunidad organizada, emociones y todo lo referido a salud integral”, explicó.

Y agregó que tanto los espacios conformados desde el centro de salud para ellos como los temas tratados “son diagramados de acuerdo a las propias inquietudes que expresan y a sus necesidades, siempre atento a las distintas edades”.

En este caso, el psicólogo destacó que el Cine-debate “funciona como un espacio reflexivo, pero también creativo, ya que a partir de esta experiencia se produce una nueva forma de habitar la comunidad y de construir lazos sociales”.

Detalló al respecto, que en la apertura se seleccionó la película “Hércules vigila”, por su funcionalidad para empezar a pensar este tipo de estrategias “porque resalta valores como la participación comunitaria, los lazos sociales, la amistad y el sentido de pertenencia, entre otros”.

Seguidamente, el profesional remarcó la importancia del cine como herramienta de acompañamiento y escucha para las juventudes. “Trabajar con el cine facilita dar palabra a situaciones que por lo general no encuentran fundamento en la etapa de la adolescencia”, sostuvo.

Otras acciones

García también dio a conocer que, como parte de las actividades planificadas desde el Servicio de Salud Mental, se concretó una reunión de articulación con los directivos de la EPES N°103, ubicada en el mismo barrio, donde se expusieron distintos ejes de trabajo que fueron definidos como prioritarios y necesarios para continuar fortaleciendo el cuidado de las adolescencias desde un abordaje conjunto.

Por su parte, la directora del centro de salud, la doctora Maite Gómez, remarcó que este tipo de iniciativas forma parte de una política de acompañamiento integral impulsada desde el Gobierno de Formosa “para promover entornos más saludables, inclusivos y participativos para las adolescencias, fortaleciendo el trabajo comunitario y la articulación entre las instituciones de salud y educativas”, destacó en el cierre.



