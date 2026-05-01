Formosa impulsa su inserción regional con la presentación de la Ronda de Negocios de Paraguay

Se trata de un espacio donde las empresas locales “pueden proyectarse más allá de la provincia, generando oportunidades reales de crecimiento y consolidando vínculos con mercados estratégicos de la región”, se destacó.

En un claro gesto de fortalecimiento de la integración productiva regional, se realizó la presentación de la Ronda de Negocios de la Unión Industrial del Paraguay, que tendrá lugar en el mes de junio en la ciudad de Asunción, en el marco de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026.

El encuentro marcó el inicio de una oportunidad estratégica para el entramado empresarial formoseño, orientada a promover vínculos comerciales, generar alianzas y abrir nuevos mercados en articulación con el sector industrial paraguayo.

Durante la jornada, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), el contador Guillermo Arévalo, destacó que “estos espacios permiten que nuestras empresas se proyecten más allá de la provincia, generando oportunidades reales de crecimiento y consolidando vínculos con mercados estratégicos de la región”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, subrayó el rol del Estado en el acompañamiento al sector productivo: “Desde el Gobierno provincial entendemos que la participación activa de nuestras pymes e industrias es fundamental para posicionar el potencial productivo de Formosa en escenarios regionales cada vez más competitivos”.

En tanto, el cónsul de la República del Paraguay en Formosa, Carlos Eduardo Ruiz Barbosa, valoró el vínculo bilateral al expresar que “la integración entre Paraguay y Formosa es una oportunidad concreta para potenciar el desarrollo conjunto, generando beneficios para ambos países a través del comercio y la cooperación empresarial”.

Finalmente, el responsable del Centro de Promoción Internacional de la Unión Industrial Paraguaya y coordinador de la Ronda de Negocios, Martín Ruiz, remarcó el alcance de la propuesta: “La ronda de negocios es una herramienta clave para conectar empresas, facilitar inversiones y construir relaciones comerciales duraderas en la región”.

El evento contó con la presencia del cónsul de la República del Paraguay en Formosa, Carlos Eduardo Ruiz Barbosa; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el responsable del Centro de Promoción Internacional de la Unión Industrial Paraguaya, Martín Ruiz; el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara; el director del Parque Industrial, Guillermo Escobar; el director de Comercio, Marcelo Quiñónez; y el presidente de la ADE y de la Unión Industrial, Jorge Antueno.

También, el gerente de la ADE, Guillermo Arévalo; la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa, Norma Ríos; junto a la Comisión Directiva de la Agencia, representantes de cámaras empresarias, empresarios del Parque Industrial y del Polo Científico, entre otros.

Desde la organización se invitó a las empresas formoseñas a sumarse a esta iniciativa, destacando que la integración regional, la articulación público-privada y la visión estratégica compartida constituyen pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. Los interesados pueden ingresar a: www.ruedafepy.com o acercarse a las oficinas de la ADE para mayor información.



