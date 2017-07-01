Hantavirus: llevan tranquilidad a la población formoseña y destacan las acciones preventivas permanentes

Desde la cartera de salud provincial aclararon que el caso notificado en Formosa no corresponde a un caso reciente y remarcaron que el paciente se recuperó favorablemente.

En el marco del reciente informe del Boletín Epidemiológico Nacional, que confirmó más de 100 casos de hantavirus en el país durante la temporada 2025 y lo que va del 2026, la directora de Epidemiología y Medicina Sanitaria, doctora Claudia Rodríguez, brindó detalles sobre la situación local y las acciones de vigilancia sanitaria.

Al respecto, Rodríguez explicó que “entre el 2025 y lo que va del 2026 hay 102 casos de hantavirus en toda la Argentina, de los cuales uno corresponde a Formosa”, y aclaró que se trata de un caso registrado en septiembre del año pasado.

En esa línea, precisó que el paciente “presentó los síntomas, estuvo internado y tuvo una buena evolución”. Además, destacó que no se registraron casos secundarios, ya que se realizaron todas las acciones de prevención correspondientes.

La funcionaria llevó tranquilidad a la comunidad al diferenciar la situación local de otros escenarios del país y, especialmente, del brote vinculado al crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia en un viaje de expedición y generó una alerta internacional tras confirmarse varios casos y fallecimientos asociados al hantavirus.

Sobre ese punto, remarcó que el caso notificado en la provincia “no estaba relacionado con la transmisión de persona a persona, como ocurre con la variante virus Andes que se registró en el crucero”, y aclaró que “en la provincia de Formosa no se registró, hasta el momento, este tipo de virus”.

Asimismo, explicó que, en el caso local, el contagio se habría producido por el contacto con secreciones de roedores infectados, como saliva, orina o excremento.

En relación con las acciones preventivas, se recordó que el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, viene desarrollando de manera sostenida un plan de desratización en centros de salud y hospitales de toda la provincia, mediante el Departamento de Control de Vectores y Zoonosis.

Estas acciones forman parte de las tareas preventivas habituales de la cartera sanitaria y del trabajo permanente de control ambiental para prevenir enfermedades transmitidas por roedores.





Síntomas y medidas de prevención

El hantavirus puede comenzar con síntomas similares a una gripe, como fiebre alta, dolores musculares intensos, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En los cuadros más graves, puede evolucionar rápidamente hacia dificultad respiratoria, falta de aire, caída brusca de la presión arterial e insuficiencia cardíaca y pulmonar.

Por ese motivo, recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales o en lugares cerrados que hayan permanecido mucho tiempo sin ventilación. También aconsejó evitar el contacto con roedores, mantener los espacios limpios, ventilar adecuadamente antes de ingresar y reforzar la higiene de viviendas, depósitos, galpones y patios.

Finalmente, Rodríguez reiteró la importancia de sostener estas medidas preventivas y consultar de manera inmediata al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, a fin de favorecer la detección temprana y resguardar la salud de la comunidad.



