El Vicegobernador mantuvo un encuentro con la comunidad de El Quebracho

Había estado también en Puerto Irigoyen, donde visitó algunas de las obras que allí se están construyendo, en el marco de esta nueva gira por el oeste formoseño.

El vicegobernador Eber Solís está recorriendo las comunidades de la región oeste de la provincia de Formosa, con el fin de mantener un diálogo franco y sincero con los habitantes de cada uno de los pueblos, como por ejemplo, en El Quebracho que se encuentra ubicado en el Departamento Ramón Lista. Allí mantuvo una reunión ampliada con los distintos sectores de la comunidad.

La misma se realizó durante la mañana de este martes 5, en el marco de esta gira en la cual lo están acompañando funcionarios del Gobierno provincial, intendentes de la zona, los diputados provinciales (mandato cumplido) Aldo Ingolotti, Roberto Vizcaíno; concejales y dirigentes, convocados para escuchar a los vecinos y vecinas.

En principio, al dar un discurso ante todos los presentes, Solís manifestó que, por pedido del gobernador Gildo Insfrán, está visitando a las distintas comunidades, agradeció el acompañamiento a la gestión del primer mandatario y enfatizó en la importancia de conversar con toda la comunidad del lugar a través de estos espacios.

En esa línea, sostuvo que “somos una familia”, por ende, “como formoseños todos queremos estar mejor”; y subrayó que El Quebracho “es sinónimo de trabajo comprometido desde hace mucho tiempo, sin haber ninguna diferencia entre los hermanos originarios y criollos”.

Paz social

Es decir que a todos se convoca a participar de este encuentro en el marco de “la paz social” que reina en la provincia y que, consideró, “es sumamente importante”, pero que, sin embargo, “en otras partes esto no sucede”.

Esto es lo que permite construir “los mecanismos para conversar y dialogar de una manera franca y sincera”, es decir, poder “hablar con la verdad”, acentuó, en contraposición total con el senador nacional libertario (Francisco Paoltroni), quien “vino hace dos años por la campaña electoral, pero después nunca más, pero que, aparte de eso, jamás cumplió con lo que prometió ni acá ni en ninguna parte de la provincia”.

En pocas palabras, a Paoltroni “no le importa Formosa, que es lo más triste de todo porque su responsabilidad es defender a la provincia en el Senado de la Nación, sin embargo, no ha gestionado absolutamente nada”, condenó, al mismo tiempo que esclareció que, “en realidad, dos cuestiones ha presentado, una, un pedido de intervención de la provincia para que venga alguien de Buenos Aires a decirnos lo que tenemos que hacer los formoseños. Y la otra un crédito para él”.

“Y nada más”, pero aseguró que el pueblo formoseño no se deja engañar con sus mentiras, porque “es inteligente y agradecido por más bombardeo mediático en contra de la gestión del Gobernador, que es de lo único que saben hacer, pero acá sabemos todo lo que él hizo y hace por Formosa”.

Después, retomando las palabras del cacique wichí del lugar Adonías Gómez, quien le había manifestado toda la lucha de los pueblos originarios, sin embargo, “hoy el Gobierno nacional está eliminando todos los derechos adquiridos” por ellos, pero, ante esto, remarcó contundente: “Acá en Formosa le damos batalla y no vamos a permitirlo porque esa la decisión de Gildo (Insfrán)”.

Por eso, reiteró que su compromiso es recorrer todas las comunidades para poder conversar y compartir, ámbito en el cual también resaltó la presencia de los funcionarios de los distintos organismos provinciales, “con el fin de avanzar en cuestiones que se necesita, pero, fundamentalmente, llevarles tranquilidad de que se buscará la forma de solucionar las problemáticas que se presenten en la comunidad”.

E instó, asimismo, a seguir por el mismo camino “de la paz social y también decirles que pronto el compañero Gildo estará con ustedes”.

La palabra del cacique del lugar

Por otro lado, la Agencia recogió el testimonio de referentes de El Quebracho, como el cacique Adonías Gómez, quien se mostró contento con esta visita del Vicegobernador

“El Gobernador siempre está con nosotros”, manifestó con seguridad, al valorar “la asistencia permanente de nuestro Gobierno provincial”.

Es decir que el Estado está presente en las comunidades originarias, por ello, “le damos las gracias a nuestro gobernador Gildo Insfrán que, a pesar de todo lo que viene haciendo el Gobierno nacional, recortando y eliminando programas, está tratando de solucionar”, poniendo como ejemplo de ello, “los módulos alimentarios”, los cuales, “a partir del sostenimiento de la provincia que destina recursos para eso, se siguen distribuyendo a las familias originarias.

El cacique también cargó contra la gestión del presidente Javier Milei por llevar adelante un ajuste feroz y cruel contra los sectores que más necesitan de la ayuda del Estado, incluso alertó que desde Nación “quieren eliminar” a los pueblos originarios.

Producción

A su turno, Antonio Palavecino, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de El Quebracho, expuso que durante esta visita de Solís tuvo oportunidad de entablar diálogo con él, donde desde esa organización le contaron en lo que están trabajando.

Puntualmente, en esta visita, que la calificó como “positiva”, dijo que se abordó la realización de un futuro remate, cuya actividad “les permite mejorar los precios y es también una garantía sobre las ventas”.

De allí la importancia de su planificación “para los que se dedican a la ganadería en la zona”, subrayó, tras lo cual indicó que “hay un grupo de productores originarios de la etnia Wichí que están trabajando con la ganadería”.

Esto es gracias al acompañamiento de la Asociación y “ahora también hay otro grupo que se está dedicando a hacer rollos de pasto para después vender el excedente a los que tienen ganado en la zona”, teniendo participación en ello la Escuela Agrotécnica Provincial (EAP) N°10.

Esa institución destacó que clave “para fomentar y acrecentar la producción en beneficio de la comunidad”. Del mismo modo que se fortalece a la producción caprina y porcina.

EAP N° 10

Por último, una docente de esa unidad educativa, Zulema Noemí Maidana, contó que le entregaron un presente al Vicegobernador, que consistió en una serie de productos que se realizan en la parte de agroindustria, “como ser mermeladas de sandía, tomate y dulce de doca, más producción de harina de algarroba”.

En cuanto a la doca, señaló que “es una fruta autóctona de la zona”; y agregó que se los ofrece en la zona mediante ferias que se organizan.

Por último, informó que la EAP N° 10 tiene una matrícula de 120 alumnos, que egresan con el título de Técnico en Producción Agropecuaria.















