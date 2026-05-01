FeCES: Hubo competencia deportiva en la EPES N° 50 de Las Lomitas

Durante este evento, el director de Asuntos Juveniles de la provincia de Formosa, Fernando Galarza, acompañó al centro de estudiantes, al equipo directivo y el personal docente de un establecimiento educativo de Las Lomitas.

La Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 50 de la localidad de Las Lomitas ofició de sede de un torneo masculino de fútbol, el cual con éxito se desarrolló en la jornada del sábado 30 de mayo. Allí compitieron los cursos de dicha institución.

El encuentro generó una sana competencia entre los estudiantes. Precisamente, Galarza señaló que “la tarea que siempre nos encomienda el gobernador Gildo Insfrán es acompañar a las organizaciones estudiantiles”.

Incluso, trajo a colación que “dentro del Ministerio de Cultura y Educación existe un área que se ocupa de ellas, que es la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES)”, que trabaja de manera articulada con todas las organizaciones estudiantiles de la provincia.

Aquí se incluyen a los cuerpos delegados, centro de estudiantes, asociaciones y la Federación de Centro de Estudiantes Secundarios (FeCES). “Todos los espacios de participación son importantes”, subrayó.

Por esa razón, acentuó que la Federación dio apoyo al “Torneo Relámpago Masculino” en Las Lomitas, organizado por los representantes del Centro de Estudiantes de la EPES N° 50, Franco Mendoza y Andres Villalobo.

Por último, sumó que desde el Gobierno de Formosa impulsan también diferentes programas para las juventudes, y uno de ellos es el Parlamento Juvenil de Formosa.























