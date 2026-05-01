Fortalecen el trabajo de los CDI con foco en la protección integral de la niñez y el trabajo comunitario

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el cuidado integral a la Primera Infancia, se desarrolló una jornada de trabajo destinada a regentes y corregentes de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la cuidad de Formosa, en el marco de las líneas político institucionales impulsadas por el Gobierno de Formosa.

El encuentro estuvo orientado a consolidar una nueva etapa de gestión enfocada en optimizar los procesos institucionales, unificar criterios de trabajo y profundizar el compromiso de los equipos que diariamente trabajan con niñas, niños y sus familias.

El director de Niñez y Adolescencia, el doctor Iván Medina Patiño, destacó que el fortalecimiento institucional debe estar acompañado por una mirada profundamente humana.

“Trabajamos con realidades complejas y sensibles, por eso entendemos que la gestión no puede reducirse únicamente a procedimientos técnicos. La escucha, la empatía y el cuidado también forman parte de la construcción institucional”, expresó.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer los vínculos dentro de los equipos de trabajo, entendiendo que regentes, promotores educativos y personal operativo constituyen pilares fundamentales del sistema de protección de derechos.

Uno de los ejes centrales abordados durante la jornada fue la necesidad de sostener una mirada integral centrada en las niñas y niños que asisten diariamente a los CDI, reafirmando el compromiso con la protección prioritaria de sus derechos.

“Todo lo que hacemos tiene un objetivo superior que es elgarantizar espacios seguros, con estimulación, alimentación, contención y afecto, para que cada niño y cada niña pueda desarrollarse plenamente”, sostuvo Medina Patiño.

El trabajo de los CDI trasciende las instituciones y se proyecta hacia la comunidad, fortaleciendo especialmente el vínculo con las familias. Desde esta perspectiva, los Centros de Desarrollo Infantil funcionan como espacios articuladores dentro de cada barrio, promoviendo acciones conjuntas entre el Estado, las familias y las organizaciones libres del pueblo.

“El cuidado de la infancia no puede pensarse de manera aislada. La familia sigue siendo el primer espacio de cuidado y socialización, y nuestro desafío es construir redes comunitarias fuertes que acompañen esos procesos”, afirmó el funcionario.

De esta manera, el Ministerio de la Comunidad reafirma su compromiso de continuar profesionalizando y humanizando la gestión de los Centros de Desarrollo Infantil, entendiendo que el fortalecimiento de las familias y la protección integral de la niñez constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de la provincia.



