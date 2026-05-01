Pirané: 40 mamografías gratuits con amplia participación de la comunidad

El operativo, efectuado mediante una nueva visita del camión sanitario a la localidad, fue llevado a cabo en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con excelente resultado.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, llevó adelante este jueves 28 de mayo una nueva de mamografías gratuitas en Pirané, donde se concretó un total de 40 estudios a vecinas de esta localidad en el camión sanitario equipado con el mamógrafo móvil.

La actividad contó con una amplia participación de mujeres que acudieron para acceder a su control mamográfico anual, que forma parte de las políticas públicas de la provincia en materia de salud, orientadas a la detección precoz del cáncer de mama.

Al respecto, la coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, la doctora Sofía Samudio, destacó la gran concurrencia registrada durante la jornada y valoró el compromiso de la comunidad con el cuidado de la salud.

“Hoy empezamos así el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con muchísima concurrencia y 40 mamografías realizadas en un solo camión sanitario. Celebramos este logro y una muy buena jornada con muchísima gente, donde, a la vez, se promovió la toma de conciencia sobre este estudio tan importante para detectar de forma temprana el cáncer de mama”, expresó la médica especialista en diagnóstico por imagen.

Asimismo, reiteró que la detección temprana permite arribar a un diagnóstico precoz y brindar tratamientos oportunos que incrementan considerablemente las posibilidades de cura de la enfermedad en caso de ser diagnosticada.

Por otra parte, durante el operativo, además de la realización de mamografías, el equipo de salud aprovechó el encuentro con las pacientes para concientizar sobre la importancia de efectuar otros controles periódicos, como el Papanicolaou (PAP) y el test de HPV, por ejemplo.

Samudio remarcó también que el acceso gratuito a estos estudios “es posible gracias a un Estado provincial presente, que garantiza políticas sanitarias inclusivas, de alta complejidad, de calidad y sin costos para toda la población”.

“Vivimos hoy otra excelente jornada del camión sanitario que recorre la provincia con el mamógrafo móvil para facilitar el acceso de las vecinas de diferentes puntos del territorio al estudio de mamografía, que se ofrece de manera completamente gratuita”, afirmó.

En ese sentido, puso en valor el acompañamiento de distintas instituciones que participaron de la actividad, entre ellas la Municipalidad de Pirané, encabezada por la intendenta Yéssica Palacios, el equipo de salud del Hospital Distrital de Pirané y el personal de la Secretaría de la Mujer y la Policía de la provincia.

Finalmente, la doctora destacó que las pacientes recibieron los resultados “inmediatamente después que se hicieron la mamografía como venimos haciendo desde hace tiempo. Siempre previamente, se hace la lectura de la imagen y se entrega con el informe correspondiente en mano a los fines de agilizar la detección y el diagnóstico, o bien descartarlo”.



