Formosa: Vacunación antigripal para el personal de la Policía de la provincia en todo el territorio

Esta estrategia de inmunización que alcanza al personal estratégico y esencial, abarca también a otras fuerzas de seguridad e internos de unidades penitenciarias provinciales y federales.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando la campaña anual de vacunación antigripal para los grupos considerados de riesgo en todo el territorio.

En ese marco, los operativos de inmunización abarcan también al personal que cumple funciones en la Policía de la provincia y se desempeña en comisarías, subcomisarías, destacamentos, unidades regionales y otras dependencias de la institución.

Asimismo, la aplicación de la dosis antigripal contempla a efectivos de otras fuerzas de seguridad del ámbito nacional y a las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en las unidades penitenciarias provinciales y federales.

Al respecto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciado Julio Arroyo, explicó que “como todos los años, esta estrategia de inmunización está enmarcada en la campaña anual de Vacunación Antigripal y apunta también a proteger a aquellas personas que, por las labores que desempeñan, están consideradas como personal estratégico o esencial”.

En tal sentido, remarcó que “su trabajo es permanente, por lo tanto, es fundamental asegurar su protección, ya que son sectores que cumplen funciones indispensables para la comunidad”.

El funcionario indicó, que la vacunación “comenzó hace varios días, desde la semana anterior, y continúa durante esta semana”, detallando que actualmente “se está vacunando a todo el personal de la Policía provincial que se encuentra en actividad en todo el territorio formoseño”.

Y agregó, que la dosis anual de la vacuna se acercó también a las unidades penitenciarias provinciales “donde se vacunó a los agentes penitenciarios y a los internos allí alojados”.

De igual manera, informó que la inmunización antigripal alcanzó “al personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Unidad Penitenciaria N° 10 del Servicio Penitenciario Federal como, a los internos que cumplen su condena en ese lugar”.

Refuerzos contra el COVID-19

Por otra parte, el licenciado expuso, que para aprovechar cada uno de estos operativos de vacunación realizados en las distintas instituciones mencionadas, los equipos de vacunación completan, además, los esquemas de vacunas COVID-19 con los refuerzos correspondientes “ya que estos grupos considerados de mayor riesgo, deben tener también estar al día con esta vacuna para estar protegidos frente a esta enfermedad que aún circula en la comunidad”, precisó.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que la vacuna antigripal es una herramienta fundamental para disminuir complicaciones, hospitalizaciones y formas graves que puede desarrollar el virus influenza (gripe) en los grupos más vulnerables.

El Gobierno de Formosa, trabaja fuertemente para asegurar que estas personas accedan a la vacunación para estar protegidas, sobre todo, en la temporada invernal, cuando las enfermedades respiratorias como la gripe, entre otras, aumentan notablemente su circulación y presentan un mayor impacto en la salud de la población.











