Enérgico repudio a la solicitud de intervención a la provincia de Formosa

El comunicado suscripto por el secretario general, César Lugo, fue emitido en apoyo de la autonomía provincial y el federalismo.

El Movimiento por la Unidad Gremial, entidad integrada por más de 42 gremios federados a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), dio a conocer una declaración de la Seccional Nordeste de la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, manifestando su “más categórico y enérgico repudio a las recientes expresiones e intenciones” del senador de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien “ha solicitado promover la intervención federal a la provincia de Formosa”.

El pronunciamiento de esta entidad, que representa a los trabajadores de la marina mercante de Chaco, Corrientes y Misiones, está dirigido al titular del Poder Ejecutivo Nacional, Javier Milei, a las distintas fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Nación, a la opinión pública argentina y, en especial, a la formoseña.

Cabe remarcar que está suscripto por su secretario general, César Lugo, y que fue emitido en apoyo de la autonomía y el federalismo de la provincia de Formosa, acorde a la postura que ha adoptado el Movimiento por la Unidad Gremial en su último plenario regional celebrado en SIDOFOR.

En sintonía con lo expresado, la organización obrera mercante considera que el propósito de intervención federal, impulsado por el legislador Paoltroni “constituye un atropello flagrante a las instituciones democráticas, una violación directa a las autonomías provinciales consagradas en nuestra Constitución Nacional y un peligroso antecedente para el sistema federal de Gobierno”.

Bajo esa perspectiva, enfatiza que “la intervención federal es un recurso de extrema excepción; utilizarla como una herramienta de disciplinamiento político o para vulnerar la voluntad popular de los formoseños, atenta contra la paz social y la división de Poderes. Los problemas y desafíos de las provincias deben resolverse indefectiblemente por las vías democráticas y los carriles institucionales propios de cada jurisdicción”.

Por lo tanto, concluye exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional que “deseche inmediatamente cualquier maniobra que intente menoscabar la soberanía del pueblo formoseño y sus autoridades legítimamente constituidas”. Asimismo, insta a las fuerzas políticas “a defender el respeto irrestricto a la Carta Magna y al federalismo como base de la convivencia nacional”.

“Esta intención no puede ni debe quebrar la voluntad de un pueblo libre”, concluye el petitorio gremial, el que también fue refrendado por la coordinadora del Movimiento por la Unidad Gremial, la profesora Estela del Carmen Escobar, titular sindical de SIDOFOR.



