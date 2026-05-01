Formosa participó de la mesa federal convocada por el CFI para el sector forestal

El foco estuvo puesto en una cadena foresto-industrial que, pese a su potencial, aún no logra consolidarse como uno de los pilares de la economía nacional.

El pasado 30 de abril, representantes de Formosa participaron de la jornada de trabajo organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) “Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal” para el Sector Forestal, un proceso que busca alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones.

En este caso, el foco estuvo puesto en una cadena foresto-industrial que, pese a su potencial, aún no logra consolidarse como uno de los pilares de la economía nacional.

El encuentro reunió a funcionarios provinciales, equipos técnicos y actores clave del sector para construir una agenda estratégica de largo plazo. Tomaron parte de la reunión la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA).

El evento tuvo lugar en la sede del CFI en la Ciudad de Buenos Aires, y en representación de Formosa estuvieron el Subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, y el Director de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente, Ing. Wilson Dutra.

La apertura estuvo a cargo de Ignacio Lamothe, secretario General del CFI, quien subrayó que “el sector forestal tiene la potencia de ser transformador para los sistemas productivos argentinos y tiene que estar en la primera plana del debate político argentino, tiene que ser uno de los grandes motores del desarrollo de las provincias”.

Además, enfatizó en que se necesita un acuerdo estratégico consensuado y un plan a futuro que no se piense aislado de la logística, de los incentivos fiscales, de los instrumentos financieros que hay que crear y que el CFI cuenta con herramientas concretas para acompañar ese proceso.

La dinámica de trabajo incluyó mesas temáticas que permitieron profundizar en aspectos como incorporación de tecnología, desarrollo de la construcción con madera, servicios ambientales y mercados de carbono, gestión integral del fuego y el aprovechamiento energético de residuos forestales, con un enfoque orientado a la implementación concreta de políticas. Allí, los participantes analizaron condiciones necesarias para escalar proyectos, mejorar la competitividad y generar entornos más favorables para la inversión.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la puesta en común de conclusiones en plenario, donde se delinearon los principales consensos alcanzados. A partir de estos aportes, el CFI elaborará un documento de síntesis que servirá como base para las próximas etapas del proceso.

Se apunta a generar condiciones para intervenciones coordinadas, sostenidas en el tiempo y con impacto real en las economías regionales. El desafío estará en que los acuerdos alcanzados se traduzcan en políticas efectivas y en un entorno competitivo que permita al sector desplegar toda su capacidad productiva.



