El gobernador Insfrán recordó a Eva Perón, a 107 años de su natalicio

Nació en la localidad bonaerense de Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Fue una figura política fundamental del siglo XX, impulsora del voto femenino y referente del peronismo, dedicada a la ayuda social hasta su fallecimiento en 1952.

En el marco del 107° aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, el gobernador Gildo Insfrán evocó su figura, enfatizando que fue “una mujer que marcó la historia con su profunda vocación de servicio, su entrega al pueblo y su lucha incansable por la justicia social”.

En ese sentido, sostuvo que su legado “vive en cada derecho conquistado y en las políticas públicas que protegen a quienes más lo necesitan”.

Del mismo modo, acentuó el primer mandatario: “‘Evita’ nos enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho, y ese principio sigue guiando el camino de un Estado presente, comprometido con la igualdad y la inclusión”.







