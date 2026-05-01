Para expresidente del SENASA Paoltroni ahora es un "megaempresario"

Cané, inversor ganadero en Las Lomitas, señaló que sigue desde hace tiempo las intervenciones públicas del legislador, incluso desde su etapa de campaña, y no es la primera vez que sale al cruce de sus declaraciones por considerar que falta a la verdad.

En diálogo con AGENFOR, el ex presidente del SENASA y productor ganadero, Bernardo Cané, cuestionó al senador nacional libertario, Francisco Paoltroni, por sus inconsistentes afirmaciones sobre la realidad productiva de Formosa y aseguró que el legislador “se queja” de que en la provincia “le impiden crecer”, pero le “llama la atención” que hoy sea “un megaempresario”.

“Yo soy formoseño por adopción, hace 15 o 20 años que voy a Formosa, junto con mi hijo tenemos un desarrollo agropecuario, así que al margen de mi actividad profesional en SENASA, como un consultor, soy productor ganadero en Lincoln y en Las Lomitas”, explicó.

Asimismo, dijo que “lo he venido siguiendo a este Señor desde tiempo atrás. Siempre me pareció incoherente en lo que dice, en su momento cuando era candidato a senador, sacó una nota en La Nación y yo pedí derecho a réplica y le contesté punto por punto”.

En esta oportunidad, señaló Cané, “vi una nota en Agroperfil que también pedí el mismo derecho” porque “toda persona que habla a los gritos y de una manera violenta, me da la impresión que lo tiene que hacer así, porque no tiene razones, no tiene motivos, no tiene sustento, no tiene datos”.

“Es su estilo. Lo estuve siguiendo estos días en Instagram y lo vi de esa manera”, lamentó.

En cuanto al desarrollo productivo en Formosa, sostuvo que “me parecen increíbles las cosas que dice” Paoltroni, porque la provincia, años atrás, “tenía 800 mil cabezas de ganado y llegó a tener dos millones” lo que, consideró, “no es por culpa del Gobierno actual que bajó a uno y medio, sino por la horrible sequía que asoló todo el país años atrás” y, en el oeste en particular, “fue terriblemente dura, debieron emigrar mucha hacienda”.

“Esa es la primera no verdad que dice el Senador”, aseguró.

En segundo lugar, lo que respecta a infraestructura, el productor detalló que, en Las Lomitas, cuentan con rutas nacionales como la N°81 y N°86 que “están en pésimo estado”, sin embargo, “el Senador no habla de eso” cuando “son temas que deberían ser de su competencia”.

“Se queja del crédito. Yo mismo he sido beneficiado de un crédito para retención de vientres en Las Lomitas; empezamos pagando el 32%, y en la última cuota de febrero pagamos el 64%. Eso es usura, eso es el Banco Nación, con un coeficiente de tasa de interés de usura, y él no habla de eso”, reprochó.

Además, Cané le cuestionó a Paoltroni que “dice que la provincia no puede crecer” lo cual le resultó “extraño” porque “él es un megaempresario que llegó hace 15 o 20 años, muy laborioso y ahora tiene miles de hectáreas de campo, empresas de transporte, consignatarios, etcétera”.

“Me parece que es muy dañino para quienes vamos desde otras provincias a trabajar a Formosa, la imagen que él da de esta provincia. Si fuera así, no hubieran venido ninguno de los 200 o 300 inversores que tiene Formosa. No tendría la vocación de producción que tenemos los que vamos de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, a invertir y a dar trabajo en allá. Si está en campaña política, que lo haga 15 días antes de una elección, pero me parece que esto daña a la imagen de la provincia”, analizó.

Por último, dijo que sí se pueden exponer las falencias sin hacer “comentarios dañinos” para realizar “campañas políticas” porque, por ejemplo, “la provincia de Buenos Aires, de donde soy nativo”, tiene problemas en rutas, hospitales, escuelas.

“No me parece agradable, yo soy solamente un veterinario, un productor, sí tuve la suerte de participar en un proyecto que erradicó la aftosa de Argentina dos veces, y algo tengo para decir en ganadería. Pero me parece que es muy dañino ese estilo de comentarios, que son relatos, que son campañas políticas, no son datos”, cerró.



