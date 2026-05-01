El proyecto de intervención federal de Paoltroni “es un absoluto fracaso”

El proyecto del senador libertario ni siquiera consiguió “el apoyo de su propio espacio político, dejando en evidencia una profunda desconexión con la realidad local”, aseguraron desde el sector docente.

En un comunicado, donde emitieron su respaldo a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, el equipo de trabajo de Docentes del Modelo Formoseño, Unidos y Solidarios por la Causa Provincial manifestó que el intento del senador nacional libertario Francisco Paoltroni de avanzar con una intervención federal a la provincia no prosperó y “concluyó en un absoluto fracaso institucional”.

Esto se debe a que “su único proyecto carece de sustento real, al punto de no cosechar respaldo ni siquiera dentro de su propio espacio político, dejando en evidencia una profunda desconexión con la realidad local”, hicieron notar.

Y también sostuvieron que “el escenario político formoseño ratificó en los últimos días la solidez de sus instituciones democráticas frente a los intentos de alterar la soberanía popular por vías indirectas”.

De esa manera, la iniciativa promovida por el senador Paoltroni “se diluyó definitivamente al no encontrar eco en las instituciones, la sociedad civil ni en su propio sector político, consolidando un rotundo fracaso para la oposición”.

Es así que desde diversos sectores de la comunidad -organizaciones profesionales, sindicales y civiles- se emitió un rechazo contundente a lo que calificaron como una “maniobra especulativa” que pretendía desconocer el voto ciudadano, “el cual históricamente ha respaldado la gestión del gobernador Gildo Insfrán con niveles cercanos al 70%”, acentuaron.

La figura de Paoltroni, en definitiva, quedó en el centro de las críticas “debido a las profundas contradicciones entre su discurso público y su trayectoria privada”, analizaron, ya que “sectores locales recordaron que el ahora legislador prosperó económicamente en Formosa iniciándose en la actividad ganadera y actuando como revoleador de hacienda, lo que paradójicamente demuestra que la provincia es un territorio sumamente productivo que ofrece plenas garantías al sector privado”.

Sin embargo, advirtieron que “su crecimiento patrimonial estuvo signado por denuncias de presuntas violaciones a las normativas de conservación ambiental, generando un fuerte contraste con sus actuales pretensiones de presentarse como un defensor de la institucionalidad”.

Sumaron también que la falta de viabilidad de su propuesta intervencionista “quedó demostrada por el aislamiento político en el que quedó atrapada, careciendo de bases sólidas y del aval de sus propios aliados, lo que desnudó un proyecto personalista y sin sustento”.

Por consiguiente, en respuesta “a las tensiones que la oposición intentó generar”, desde el espacio de Docentes del Modelo Formoseño, Unidos y Solidarios por la Causa Provincial expresaron “su respaldo formal” a la gestión del gobernador Insfrán.

Ese apoyo a la conducción provincial fue mediante la presentación de más de 1000 firmas de trabajadores de la educación, obtenidas únicamente en la ciudad de Formosa.

Asimismo, los representantes del sector educativo, también, enfatizaron que el acompañamiento al Gobierno “se fundamenta en realidades concretas y medibles, tales como los destacados indicadores obtenidos por la provincia en las Pruebas Aprender y la infraestructura escolar moderna, dotada de conectividad y recursos tecnológicos de vanguardia en todo el territorio”.

Además, se enumeró “la consolidación de un sistema inclusivo que respeta la multiculturalidad a través de la Educación Intercultural Bilingüe, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), entre otros” logros de la gestión del Modelo Formoseño.

Por eso, “intentar avasallar estos logros humanos y estructurales, mediante proyectos de intervención, denota un profundo desconocimiento de la transformación provincial”, afirmaron desde el sector docente.

E hicieron notar que, “con las instituciones plenamente operativas y la paz social garantizada, Formosa cerró filas en defensa de su autonomía, ratificando el derecho irrenunciable de su pueblo a decidir su propio destino”.

Finalmente, firman este respaldo docente como garantía del Modelo Formoseño: el doctor Orlando Raúl Aguirre; licenciados: Javier Di Lascio, Mirta E. Farías, Marta Galeano, Mirtha Aglieri y Silvia Cóceres; también profesores: Rosa Passadore, Carmen Román, Elena Cossío, Mario L. Villalba, Eduardo Pereira y Antonia Chaparro.



