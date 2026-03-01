Cané: “Paoltroni dice que no lo dejan crecer en Formosa, pero él es ahora un megaempresario”

El ex presidente del SENASA y productor ganadero Bernardo Cané le salió al cruce por sus declaraciones a Agroperfiles al senador nacional Francisco Paoltroni, a quien le observó por su estilo de comunicación y por lo que considera afirmaciones inconsistentes sobre la realidad productiva de Formosa.

Cané, que realiza una explotación ganadera en Las Lomitas, señaló que sigue desde hace tiempo las intervenciones públicas del legislador, incluso desde su etapa de campaña, y aseguró haber solicitado en su momento derecho a réplica ante una publicación periodística del diario La Nación, donde se expusieron datos que no eran correctos.

“Trato de ser moderado, soy un formoseño por adopción, no por nacimiento. Y hace 15 o 20 años que voy, tenemos un desarrollo ganadero y, conozco la provincia”, dijo en declaraciones al programa Agroperfiles Radio.

En este caso –dijo– me llama la atención a su vez la forma que siempre está los gritos” y aseguró que lo ha seguido estos días en su Instagram “y no para de acusar y agredir”.

“HOY ES UN MEGA EMPRESARIO”

Reflexionó diciendo que hubo muchos inversores que hemos ido a Formosa, él es uno de ellos, se queja que en la provincia le impiden crecer, y me llama la atención, porque el, ha contado que llegó a Formosa ofreciendo servicios (agrícolas) y hoy es un mega empresario con camiones, ferias, muchos campos, etcétera, sin duda, tiene méritos de su laboriosidad, es un contra efecto, contra fáctico, que no se puede crecer, pero él lo ha hecho. Entonces, primero me parece que hay que ser coherente”, expresó tajantemente.

Dijo el ex presidente del SENASA que “alguien que grita mucho parece que no siempre tiene razón, parece que gritar o hablar fuerte, acusar es el mecanismo”. Luego, dijo que Paoltroni habla de los créditos, “pero yo soy testigo de eso, en el sector agropecuario ha sido la ganadería muy descuidada por los bancos”.

Añadió que “el Banco Nación, al cual él representa, ha tenido en este año tasas usurarias, créditos otorgados a productores con la tasa Tamar +1 y llegaron ahora meses atrás en febrero mando los 6 meses previos con tasas de interés del 64%. Pero el senador no habla de eso”, sostuvo.

En materia de infraestructura, reconoció que existen caminos en distintas condiciones, pero subrayó que varias de las rutas más deterioradas corresponden a la órbita nacional, como la Ruta 95, la Ruta 81 y la Ruta 86, donde se registran importantes dificultades para la circulación, pero el senador no habla de eso, indicó.

Señaló que sigue acusando a al gobierno provincial que es un feudo, una monarquía. Yo lo respeto, mi padre fue diputado nacional hace 75 años, así que me he criado en una casa que respeta a las instituciones –dijo– pero un senador que no para de pedir la intervención a la provincia donde él inició su carrera política y sacó 8% de los votos, luego en un fallido acuerdo con los radicales. Luego se subió a la ola de (Javier) Milei, y es senador gracias a eso, senador que fue expulsado del bloque a los pocos meses, le recordó.

LA BAJA DEL STOCK GANADERO

Prosiguió diciendo que no entiendo por qué afirma que es culpa del gobierno provincial que hubo una emigración de ganado en Formosa, porque eso es ignorar la climatología, es ignorar el Servicio Meteorológico Nacional.

En Formosa hace dos años atrás hubo una de las peores sequías de la historia. Se fueron cerca de 300.000 cabezas por falta de comida y de sed, y estos son datos del Senasa, aseguró

Entonces, ¿qué tiene que ver el gobierno provincial con la sequía que asoló todo el país y en particular el oeste de Formosa. Seamos coherentes en las cosas que se dicen”, insistió.

“HAY INVERSIONES PRIVADAS EN FORMOSA”

Bernardo Cané remarcó que existen datos objetivos que reflejan un proceso sostenido de inversiones en Formosa, impulsado en gran parte por productores provenientes de otras provincias. En ese sentido, insistió en que el propio senador Francisco Paoltroni forma parte de ese fenómeno, por lo que consideró contradictorio negar las condiciones de desarrollo dentro del territorio.

El entrevistado destacó el crecimiento de grupos productivos organizados, como los CREA, donde se concentran decenas de productores de punta. Mencionó puntualmente el caso del grupo CREA Las Lomitas, donde aseguró que ya se desarrollan alrededor de 10.000 hectáreas de agricultura.

No obstante, explicó que el avance agrícola enfrenta limitaciones vinculadas a los altos costos de habilitación de tierras, especialmente el desmonte con despalado, que puede alcanzar entre 600 y 700 dólares por hectárea, sumado a campañas climáticamente adversas que han retrasado la expansión.

En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa un proceso de “agriculturización”, con un crecimiento marcado en la producción de maíz, tanto para cosecha como para alimentación ganadera.

Como ejemplo, mencionó la presencia de empresas dedicadas al picado de maíz en localidades como Ibarreta, donde los hermanos Ubelli que son excelentes productores, ganaderos y prestadores de servicios han invertido y siguen prestando un servicio vital para el sector de la ganadería.

EL ACUERDO MERCOSUR-UE: “UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD”

En el marco del reciente acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, Bernardo Cané sostuvo que esto es “una excelente oportunidad de mayor desarrollo”, y consideró que se trata de un avance positivo tras más de dos décadas de negociaciones, aunque advirtió que también implicará desafíos para la Argentina en términos de adaptación productiva y cumplimiento de compromisos.

Según explicó, este tipo de acuerdos obliga a implementar políticas sectoriales específicas que abarquen distintas áreas como la ganadería, la agricultura y la industria, incluyendo el sector automotriz. En ese sentido, sostuvo que el impacto será diverso, con aspectos favorables, neutros y otros que requerirán ajustes para evitar efectos negativos.

En relación con la carne vacuna, destacó como elemento positivo la mejora en las condiciones de acceso al mercado europeo, particularmente a través de la Cuota Hilton, que contempla beneficios arancelarios para cortes premium. Asimismo, señaló la importancia de otros cupos de exportación, como el destinado al mercado estadounidense, que también representan oportunidades para el crecimiento del sector.

El entrevistado remarcó que el aumento de la demanda internacional no debe ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad para expandir la producción. En esa línea, planteó la necesidad de cambiar la lógica histórica del país, orientada principalmente al mercado interno, hacia un modelo que potencie la exportación sin descuidar el abastecimiento local.

Finalmente, consideró que el escenario abre una perspectiva favorable para la ganadería argentina, en la medida en que se logre incrementar la producción total y aprovechar los nuevos mercados disponibles, consolidando así un crecimiento sostenido del sector.



