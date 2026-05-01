Esclarecen en menos de 24 horas un robo a mano armada ocurrido en el barrio La Paz

Con un allanamiento realizado en horas de la tarde de este sábado en el barrio 7 de mayo, la Policía esclareció el robo a mano armada de una motocicleta, ocurrido ayer en el barrio La Paz, procedimiento que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de importantes elementos vinculados al delito.

Tras una inmediata y eficaz tarea investigativa llevada a cabo por personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno y el aporte ciudadano, lograron establecer la identidad de los dos autores del hecho, siendo uno de ellos detenido en horas de la siesta de hoy, un paraguayo mayor de edad, secuestrando en poder del mismo una motocicleta tipo cross de 150 cilindradas (el utilizado por los sujetos al momento de cometer el hecho), y horas después detuvieron al otro implicado también mayor de edad.

Posteriormente a ello allanaron una vivienda en el barrio 7 de mayo donde hallaron la moto denunciada como sustraída totalmente desarmada, como así varias motopartes que serían de otros rodados robados anteriormente, hallando además dos armas de plástico, símil al de fuego y otros elementos que guardan relación con la causa.







