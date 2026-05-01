No se justifica el corte de ruta en Loro Cué, el Gobierno está asistiendo a las familias afectadas

En las últimas semanas el país ha sido protagonista de diferentes lluvias que trajeron consigo diversas consecuencias en la población. Formosa, no está ajena a esta situación natural, pero sin duda ni pausa, asiste a cada comprovinciano afectado esté en donde esté. Lamentablemente, no todos los damnificados valoran las asistencias recibidas y con el afán de conseguir un poco más, toman medidas que en vez de solucionar, perjudican a otros ciudadanos.

Como lo ocurrido este sábado 9 en el interior provincial, precisamente en la Ruta Nacional N° 86, en la jurisdicción de El Espinillo, en donde originarios de la comunidad de Loro Cué afectada por el avance del agua, está cortando la ruta en reclamo de asistencia del Gobierno, la que en realidad están recibiendo.

Sobre ello, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el diputado provincial por el Partido Justicialista, Hugo Arrúa, quien “lamentó esta forma de protesta que es muy común en las comunidades aborígenes y que trae consigo consecuencias para los ciudadanos que deben transitar por el lugar”.

Asimismo, repudió este accionar, ya que el Gobierno de Formosa, de manera constante asiste a las diferentes comunidades, en especial a las aborígenes.

Si bien se sabe que “en esta época del año se producen crecidas y se hace presente el avance del agua en variados lugares, en particular en las zonas de esteros, el Estado formoseño no es ajeno a la situación, al contrario, “está atendiendo, desplegando operativos en sus distintas áreas, con atenciones sociales y de manera especial para estas comunidades afectadas”.

Tal es así, que recordó que semana atrás, “la Dirección de Vialidad Provincial, ha realizado un importante trabajo de contención de agua y el desvío del agua con canales específicos, como así también se han realizado defensas para que esta comunidad no tenga ningún inconveniente, pero, lamentablemente algunos canales lo han tenido”.

Ante ello, el legislador sostuvo que “el Gobierno ha llevado a cabo el protocolo que corresponde. La Policía de Formosa, conjuntamente con el intendente de El Espinillo, David Báez, realizaron un censo que abordó un total de cuatro familias que están siendo afectadas por este fenómeno climático”.

“Desde ese momento, el Ministerio de la Comunidad se hizo presente dando el acompañamiento correspondiente a estas familias, brindándoles las respuestas necesarias, pero aún así decidieron tomar esta medida de fuerza, porque piden respuestas para toda la comunidad, es decir, también para los que no fueron afectados”.

“Aclaró, que al no ser una situación de inundación de gravedad que haya perudicado a más personas, el Estado no puede acceder al pedido y menos en este momento de crisis económica en donde el conducción de Javier Milei más que ayudar a las provincias, le da la espalda”.

Volvió a insistir que aún así “el Gobierno de Formosa está asistiendo sin parar a las personas realmente afectadas”. De hecho recordó que “hace una semana, recibieron la mercadería de las cajas alimentarias modalidad aborigen, plan que fue cortado por Nación, pero absorbido por provincia quien lo financia con recursos propios”.

Para cerrar, aclaró que “al ser el corte en una ruta nacional le corresponde actuar a Gendarmería”, pero de igual manera, declaró “su desacuerdo con esta medida de fuerza, la cual le parece totalmente injusta”.