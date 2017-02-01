El Centro de Salud de María Cristina acercó servicios integrales de salud

Atención primaria y prevención: Durante una nueva visita programada en terreno, el equipo de salud llevó a cabo vacunación, atención médica, entrega de medicamentos y actividades de promoción de la salud.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el equipo del centro de salud de María Cristina, llevó adelante una nueva jornada de atención primaria de la salud en la comunidad San Miguel, acercando prestaciones sanitarias integrales a niños, jóvenes y adultos que viven en esa zona del oeste provincial.

La actividad incluyó la aplicación de vacunas antigripales destinadas a las personas que están en los grupos de riesgo, tanto niños, adultos y embarazadas. Además, se completaron esquemas correspondientes a otras vacunas del Calendario nacional de Inmunizaciones destinadas a todas las edades.

Asimismo, se brindó atención médica integral y se realizó la entrega de medicamentos recetados, garantizando así la continuidad de los tratamientos indicados por los profesionales de salud.

En el marco de la jornada, también se desarrollaron acciones de promoción y prevención mediante una charla informativa dirigida a la comunidad, en especial a las mujeres.

Entre los temas abordados, se destacó la importancia de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), resaltando que deben recibirla tanto las niñas como los niños a los 11 años, mediante una única dosis y recordando que es segura, gratuita y obligatoria.

Al mismo tiempo, se hizo especial hincapié en la importancia del estudio anual de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y se invitó a las mujeres de la comunidad a acercarse al centro de salud para realizarse la toma de muestra para dicho examen, mencionado la importancia de poder tener un diagnóstico oportuno.

En tanto, como parte de la charla, el equipo de salud brindó información sobre los signos y señales más frecuentes vinculados al cáncer de cuello de útero, promoviendo el reconocimiento temprano de síntomas y la consulta médica periódica.

La directora del Centro de Salud de María Cristina, la doctora Irma Lottero, remarcó que “estas visitas programadas permiten acercar los servicios de salud a cada familia”. En este caso “vecinas y vecinos de la comunidad originaria San Miguel” a fin de asegurarles el acceso a la atención primaria de salud y a prestaciones esenciales.

En cuanto a eso, resaltó la importancia del acceso a la atención médica y a los controles y destacó que la vacunación sigue siendo “una herramienta fundamental y muy efectiva” para prevenir muchas enfermedades y resguardar la salud de la población. “Por eso insistimos en completar los esquemas y en cumplir con las vacunas y todas las dosis indicadas para cada etapa de la vida”, expresó.

Mientras que, en relación a la charla, afirmó que el equipo de este centro de salud trabaja “permanentemente, a lo largo de todo el año” en la concientización porque la detección temprana salva vidas “y es imprescindible que las mujeres puedan realizarse sus controles periódicos”, aseguró Lottero en el cierre.



