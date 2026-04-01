En cuestión de horas recuperaron una motocicleta sustraída

• La intervención se concretó en calles internas del barrio San Martín, de esta ciudad

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta Zanella ZR de 125 cilindradas, denunciada como sustraída en la zona céntrica.

El damnificado denunció el caso y los investigadores iniciaron tareas investigativas que incluyeron recorridas preventivas, entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad.

Como resultado de las averiguaciones, hallaron la motocicleta abandonada en calles internas del barrio San Martín, procediéndose al secuestro del rodado.

Luego, personal de la Policía Científica realizó las actuaciones documentales y se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial, continuándose con las tareas investigativas para detener al autor.















