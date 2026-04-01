Comenzó la entrega del complemento nutricional para las personas con celiaquía

Las cajas alimentarias contienen 20 productos libres de gluten. Su distribución es gratuita y bimestral, que alcanza a beneficiarios de la ciudad capital e interior.

En la mañana de este martes 5 de mayo comenzó la distribución del complemento nutricional para las personas con celiaquía en el Centro Ocupacional Inclusivo, ubicado en el barrio Emilio Tomas. Esta entrega por parte del Gobierno de Formosa continuará durante esta semana, incluido el sábado, en diferentes puntos de la ciudad capital.

Laura Andrea Viera, directora de Atención a la Comunidad, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y subrayó que “esta fecha es muy especial, ya que está enmarcada en el Día Internacional de las Personas con Celiaquía”.

Por ese motivo, un staff de nutricionistas del Ministerio de la Comunidad brindó un taller en donde se ofreció información sobre cómo manipular los alimentos.

La funcionaria indicó que respecto a las cajas de alimentos, éstas contienen más de 20 productos libres de gluten y destacó que esta entrega “gratuita y bimestral” forma parte de “una política alimentaria implementada por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de la Comunidad, particularmente por la Dirección de Atención a la Comunidad”.

Después, también, precisó que, “entre la ciudad capital y el interior, tenemos alrededor de 800 beneficiarios”.

En el caso puntual de la ciudad capital, dijo que se implementó a partir de ahora una nueva metodología de entrega “con el fin de estar más cerca de los beneficiarios”.

Por tanto, dicha distribución se extenderá en esta semana en cinco puntos. Según lo planificado, se hará un día de entrega por lugar.

Cronograma

De acuerdo a esto, este miércoles 6 se proseguirá en el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio Eva Perón; el jueves 7 en el espacio ECO del barrio Guadalupe; el viernes 8 en el Espacio ECO del barrio San José Obrero; y el sábado 9 en la Dirección de Atención a la Comunidad, ubicada en avenida Arturo Frondizi 4685.

Ese será el cronograma y los puntos establecidos, donde se atenderá en el horario de 8.30 a 15 horas, mientras que el sábado la atención será de 8.30 a 12 horas.















