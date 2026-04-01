El SUTRAMUF entregó premios y celebró el esfuerzo municipal

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa concretó la entrega de los premios correspondientes al Gran Sorteo por el Día del Trabajador, una iniciativa impulsada para reconocer el esfuerzo, la constancia y el compromiso cotidiano de sus afiliados en cada área de servicio.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, quien acompañó este encuentro de reconocimiento a los trabajadores municipales, en una jornada marcada por la emoción, la alegría compartida y el sentido de pertenencia de la familia municipal.

Durante la entrega, los afiliados beneficiados recibieron importantes premios, entre ellos una moto 0 km, Smart TV, órdenes de compra y otros reconocimientos que fueron pensados no sólo como un incentivo material, sino también como una forma de valorar el trabajo silencioso que todos los días sostiene el funcionamiento de la ciudad.

En el rubro órdenes de compra resultaron beneficiados José D. Rotela, de Jefatura de Gabinete; Daniela Lezcano, de Prensa y Comunicación; y Juan S. Barreto, de Deportes.

Asimismo, recibieron Smart TV Pascual Domínguez, de la Dirección de Gestión Ambiental; Andán Gabriel Saucedo, de la Secretaría de Servicios Públicos; Miguel A. Mura, de Deportes; Pablo Agustín Delgado, de la Dirección de Gestión Ambiental; y Andrés G. Ávila, de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local.

El premio mayor, consistente en una moto 0 km, fue para Pablo A. González, de la Dirección de Parques y Espacios Verdes.

Desde el sindicato destacaron que el sorteo tuvo un profundo sentido simbólico, porque permitió poner en el centro a los trabajadores y trabajadoras municipales, muchas veces protagonistas anónimos de una tarea imprescindible. En cada calle limpia, en cada servicio garantizado, en cada guardia, en cada oficina y en cada espacio de atención, hay una presencia municipal que merece ser reconocida.

Asimismo, recordaron que durante la misma semana también se concretó la entrega de cuatro freezers de más de 200 litros, destinados a distintas áreas de trabajo. Esta acción respondió a necesidades planteadas por los propios compañeros y compañeras, especialmente en sectores donde se realizan jornadas extendidas o se requieren mejores condiciones para el desarrollo de las tareas diarias.

En ese sentido, desde la entidad sindical remarcaron que cada beneficio entregado y cada gestión realizada forman parte de una misma decisión: estar cerca de los afiliados, escuchar sus demandas y transformar esa escucha en respuestas concretas.

El Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Formosa reafirmó finalmente su compromiso de continuar impulsando acciones que mejoren la calidad laboral, fortalezcan el sentido de pertenencia y acompañen a la familia municipal en cada etapa.

Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia y una vocación de servicio que merece respeto, cuidado y reconocimiento.







