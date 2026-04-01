Con más de 200 inscritos inicio la Escuela Municipal de Formacion en Turismo

Con más de 236 inscriptos, la Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Turismo, inició este martes por la mañana en el Salón Cultural, la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo, con el objetivo de fortalecer el perfil turístico y cultural de la ciudad.

La Municipalidad de Formosa lanzó una nueva edición de la Escuela Municipal de Turismo, una iniciativa que continúa consolidándose como una herramienta clave para la formación de recursos humanos en el sector y el fortalecimiento del perfil turístico de la ciudad.

Con una destacada convocatoria, la propuesta ya cuenta con 236 personas inscriptas, número que continúa en crecimiento debido al interés sostenido de vecinos y vecinas que se acercan a formar parte de la capacitación.

La capacitación se desarrollará en distintos días y horarios, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes trabajan o estudian. Habrá grupos tanto en turnos matutinos como vespertinos, además de la posibilidad de cursado a distancia mediante una plataforma virtual, permitiendo la inclusión de participantes del interior provincial.

“Es un placer y te llena el corazón esta convocatoria porque te das cuenta que toda la gestión del ingeniero Jofré cae en buen sentido, la gente mira el turismo de otra manera y esto lo demuestra con la cantidad de personas inscritas en estas capacitaciones que son específicas de turismo”, explicó la Directora de Turismo, Cristina Salomón.

“La verdad que es un orgullo y un placer formar parte de esta gestión y tener gente de capital, gente del interior, gente que quiere hacer el curso a distancia a través de la plataforma la capacitación, la gente que siempre está, como la del Colorado, como la de Villa Escolar u otras localidades que también vienen a hacer la capacitación”, agregó.

“Creo que estamos bien y que este es el camino correcto, la capacitación, la preparación de los recursos humanos, poder dar un servicio de calidad y una atención como nos merecemos y como sabemos hacerlo a los formoseños, con hospitalidad, con seguridad y con capacitación porque es lo que amerita”, cerró la directora.

La capacitación se desarrollará en distintos días y horarios, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes trabajan o estudian. Habrá grupos tanto en turnos matutinos como vespertinos, además de la posibilidad de cursado a distancia mediante una plataforma virtual, permitiendo la inclusión de participantes del interior provincial.

Desde el la Dirección informaron además que aún hay tiempo para anotarse en las clases de la Escuela Municipal de Turismo, ya que quedan algunos cupos disponibles. Para anotarse o llevar a cabo cualquier tipo de consulta los interesados pueden comunicarse al 370 94 62 20, o acercarse a cualquiera de las oficinas de turismo, si así lo desean y es pertinente.







