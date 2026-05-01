El CEF de Formosa congregó a estudiantes secundarios en un gran encuentro de atletismo

Participaron jóvenes de los colegios de gestión privada Don Bosco, Domingo Savio y Alas, quienes desarrollaron diversas actividades deportivas como saltos en largo, carreras de velocidad y postas.

“El recreo del cole, en la pista” se denominó el destacado encuentro de atletismo que se llevó a cabo en la mañana del pasado jueves 28 en el moderno complejo de alto rendimiento del Centro de Educación Física (CEF) N° 1, situado sobre el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká de Formosa Capital.

Allí se dieron cita estudiantes de primero, segundo y tercer año de los colegios secundarios de gestión privada Don Bosco, Domingo Savio y Alas, en el marco de la competencia organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Al respecto, el titular de esa área, Mario Romay, dialogó con AGENFOR y destacó que el Colegio Secundario Don Bosco inició sus clases de Educación Física el año pasado en la pista de atletismo, sumándose luego otras instituciones educativas.

“Entre todos los actores de los colegios organizamos este encuentro, del que participaron alumnos de primero, segundo y tercer año”, subrayó.

Sobre el CEF, puso de resalto que comprende la pista de atletismo y la piscina olímpica, recordando que su inauguración la realizó en el 2025 el gobernador Gildo Insfrán.

De este modo, “se recuperó un espacio que hacía años que estaba en reconstrucción”, el cual es ahora aprovechado tanto por establecimientos educativos para las clases de Educación Física como por equipos de running y natación para desarrollar sus prácticas deportivas.

Por su parte, el licenciado Marcelo Godoy, director de la Escuela Privada de Nivel Medio Don Bosco, comentó a esta Agencia que “la Secretaría de Deportes, con un corazón abierto, nos permitió la entrada ya el año pasado a esta pista de atletismo para las clases de Educación Física y nos sumamos a distintas actividades recreativas y deportivas”.

Y valoró que en esta oportunidad “pudimos hacer el primer encuentro de atletismo, con aproximadamente unos 240 chicos del ciclo básico, esto es primero, segundo y tercer año del Colegio Don Bosco, más los del Alas y del Domingo Savio”.

En ese marco, “hicieron una presentación ante las familias que nos acompañaron de las distintas actividades y disciplinas que aquí practican”. Ello incluyó carreras, postas, lanzamientos y saltos, actividades que contaron con el permanente acompañamiento de los profesores de Educación Física. “Nosotros, en particular, tuvimos cinco profes que nos acompañaron, junto con los colegas del Domingo Savio y el Alas, además los de la Secretaría de Deportes que también estuvieron presentes”, marcó.

Acentuó que a las actividades físicas en sí y “de encuentro, no de competencia”, se agregaron los momentos de alimentación saludable, con snacks energéticos y frutas, e hidratación con agua.

“Propiciamos el deporte sin desatender lo prioritario que es la educación, organizando los horarios y demás, respetando la organización escolar”, enfatizó el directivo, al concluir.

A su turno, el profesor Luis Ortellado, director de Deportes, puso de resalto las actividades deportivas y de campo que se desarrollaron en la “majestuosa” pista de atletismo. “Hubo lanzamientos de bala, saltos en largo, carreras de velocidad y postas entre las instituciones educativas, lo que fue un torneo previo al clasificatorio para los representantes de la Capital de los Juegos Evita Formoseños en esta tercera edición”, explicó.

“Estamos muy contentos de tener esta convocatoria –hizo notar-. Felices de que cada vez más niños, jóvenes y personas mayores se incorporen a la práctica formal del deporte”.

En la misma sintonía se expresó Mirian Ayala, profesora de Educación Físicadel Colegio Secundario Don Bosco, contó que “en octubre del año pasado comenzamos con las clases en la pista de atletismo para que los chicos experimenten. Tuvimos el privilegio de ser los primeros, se fueron sumando más instituciones y ahora se dio este evento para que los jóvenes vivencien lo que es una competencia”.

“Les contamos a los chicos lo que era este lugar hace 20 años atrás y lo que es hoy, para que aprovechen la oportunidad que tienen de poder estar en una pista de estas características –realzó-. Es un privilegio y nos facilita un montón nuestra tarea porque antes estábamos con las figuras y los dibujos, mientras que ahora lo experimentamos y lo disfrutamos en vivo”.

Del mismo modo, Iván Valdez, profesor del Colegio Domingo Savio, añadió que “nuestra idea siempre fue tratar de implementar deportes alternativos a los que se practican en la institución. Queríamos salir de lo cotidiano, del vóley y el hándbol, entonces este año, además de sumar clases de natación a principios de año, buscamos agregar atletismo”.

Fue así que “con el apoyo de los directivos y los demás profes, pudimos venir a la pista de atletismo a practicar esta hermosa disciplina”, cerró.



