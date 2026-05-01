El pedido de intervención de Paoltroni sigue acumulando rechazos

El proyecto del legislador libertario es “antidemocrático” y “una falta de respeto a todo el pueblo de la provincia de Formosa”, fustigaron.

Hugo Bay, referente en Formosa del Partido de la Concertación FORJA, manifestó su férreo rechazo al pedido de intervención federal de la provincia, que es impulsado por el senador libertario Francisco Paoltroni.

“Decirle payasada es darle una entidad a este intento antidemocrático y de falta de respeto a todo el pueblo de la provincia de Formosa por parte de un senador y sus acólitos, que lo único que buscan es generar el desconcierto y que la sociedad formoseña se enfrente en vez de tratar de conseguir soluciones en medio de la crisis generada por un Gobierno nacional que está poniendo en vilo a los derechos y a los intereses de la sociedad en general”, enfatizó contundente.

Repudió el accionar de Paoltroni, manifestando que “en su afán por tratar de desprestigiar al Gobierno de la provincia de Formosa” presentó dicha iniciativa en el Congreso Nacional “simplemente por intereses personales”.

En ese sentido, afirmó que desde FORJA Formosa emitieron un comunicado “rechazando esta afrenta al pueblo formoseño que es este pedido de intervención federal” de la provincia, dilucidando que con ello “el senador Paoltroni quiere tapar las barbaridades que ha hecho violando leyes de presupuestos mínimos vinculados con los temas ambientales”, por cuanto “ha generado desmontes ilegales en los lugares donde estuvo, ya sea como apoderado o como propietario”.

Hizo notar que el legislador de La Libertad Avanza (LLA), así como el diputado nacional libertario Atilio Basualdo, exintendente de Las Lomitas, incumplieron normas “que tienen un anclaje constitucional”.

Mencionó aquí que “el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional” consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, exigiendo que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras, imponiendo el deber de preservar el desarrollo sustentable.

De manera que “el que está en falta es el senador Paoltroni, así que debería analizarse seriamente esta actitud ilegal”.



