Nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores “Estilo Urbano” en el Galpón G

Gracias al acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia de Formosa, continúan desarrollándose políticas públicas que fortalecen la economía local y generan oportunidades para los trabajadores independientes y emprendedores formoseños. En ese marco, llega una nueva edición temática del Mercado Comunitario de Emprendedores “Estilo Urbano”, una propuesta que combinará creatividad, cultura urbana y producción local.

Desde la Subsecretaría de Empleo, su titular Mariángeles Vicentin destacó la importancia de seguir impulsando estos espacios de comercialización y encuentro para el sector emprendedor.

“Estas iniciativas permiten fortalecer la economía local, acompañar el crecimiento de los emprendedores formoseños y generar espacios donde las familias puedan disfrutar y conocer el talento que existe en nuestra provincia”, expresó.

El evento se llevará adelante los días 30 y 31 de mayo, y 6 y 7 de junio desde las 19 horas en el Galpón “G”, donde vecinos y visitantes podrán recorrer una amplia variedad de stands de emprendedores de distintos rubros, disfrutando además de propuestas artísticas y recreativas para toda la comunidad.

La edición “Estilo Urbano” contará con shows infantiles, artistas invitados, música en vivo y muchas sorpresas pensadas para compartir en familia y con amigos, en un ambiente lleno de energía, creatividad y expresión cultural.

Desde la organización remarcaron que “el Mercado Comunitario de Emprendedores continúa consolidándose como un espacio de impulso para la producción local, promoviendo el trabajo emprendedor y fortaleciendo el desarrollo económico y social de la provincia”.

Asimismo, señalaron que la invitación está abierta a toda la comunidad “para vivir noches únicas y acompañar una vez más el crecimiento de los emprendedores formoseños”.



