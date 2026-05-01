Con el fin de ampliar oportunidades para sus estudiantes, el IPF firmó un convenio con el CIT

Según se específico durante el acto de firma, está destinado a aquellos jóvenes que están cursando el segundo año de la Tecnicatura Superior en Química Industrial en la sede de la institución que se ubica sobre la Ruta Nacional N° 81 a la altura del kilómetro 1190 de la ciudad de Formosa.

Fortaleciendo la formación profesional de los estudiantes del Instituto Politécnico Formosa (IPF), dicha institución firmó un convenio con el Centro de Investigación y Transferencia (CIT). El mismo permitirá brindar nuevas oportunidades de pasantías en entornos reales de producción y desarrollo científico, gracias a la articulación clave para vincular teoría y práctica, potenciando capacidades y proyección laboral, según se indicó durante el acto celebrado el miércoles 6.

El CIT es una institución dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. “Por tanto, allí nuestros jóvenes van a poder realizar actividades prácticas y, fundamentalmente, experimentales”, resaltó el doctor Horacio Gorostegui, director del IPF.

De esa manera, puso en relieve este convenio de pasantía para estudiantes avanzados de la carrera de Química Industrial, que les permitirá “desarrollar mayores habilidades” en cuanto a “técnicas de laboratorio, análisis físico químico, bioensayos, como el trabajo en seguridad e higiene, entre otras acciones que se promoverán con estas pasantías”, indicó, por su parte, María Trinidad, coordinadora de la carrera de Química Industrial.

Asimismo, existen otros convenios, como por ejemplo, el que se firmara con el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón (CID) para pasantías de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones.

Formación de recursos humanos

Por su parte, la directora del CIT Laura Lozina, al destacar la importancia de esta firma de convenio de pasantías, expuso que “es oportunidad para que los estudiantes avanzados de Química Industrial adquieran habilidades, generándose con ello la formación de “recursos humanos altamente calificados”.

En ese sentido, acentuó que este “es uno de los pilares que tiene el Centro de Investigación y Transferencia”, ya que “nuestro objetivo es que puedan ser útiles al sector agropecuario, en el cual nosotros estamos trabajando brindando servicios a terceros”.

“Es decir que con esto se busca entusiasmar a los estudiantes en cuanto a las líneas de investigación y su aplicación, que es la que nosotros fomentamos desde la institución para resolver problemas reales del sector”, remarcó.

Por ello, sintetizó en que “esta vinculación es importante para acercar ese semillero de recursos humanos que tenemos el compromiso de capacitar y formar”.



