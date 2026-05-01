El gobernador Insfrán recibió y felicitó a personal de la Dirección de la Policía Científica por un nuevo aniversario
En la mañana de este viernes 8, el gobernador Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno al jefe de la Dirección General de la Policía Científica, el comisario mayor Jorge David; al subjefe del área, el comisario Eduardo Escubilla y con la jefa del Área de Accidentología, la comisario Gabriela Osorio y los felicitó por un aniversario más de viuda institucional.
Esta área policial cumplió 55 años al servicio del pueblo formoseño y es por ello que el primer mandatario provincial los saludó expresando: “Celebramos y reconocemos la importante tarea que desarrolla en la construcción colectiva de la seguridad pública de nuestra comunidad”.