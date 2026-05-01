Ante el exceso hídrico, la COPROSA acordó una prórroga para la campaña de vacunación

Se trata de “una respuesta institucional rápida y de sentido común” para respaldar a los productores y los vacunadores en el territorio, se subrayó.

En respuesta a las severas dificultades climáticas que atraviesa gran parte de la región, la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) acordó por consenso solicitar ante SENASA una prórroga para la primera campaña de vacunación antiaftosa y antibrucélica en curso. La medida aplica específicamente para aquellos planes sanitarios cuya fecha de finalización operaba hasta el 8 de mayo, quedando exceptuados los planes de la región oeste de la provincia, que recién finalizan dentro de los próximos 30 días.

La decisión busca dar respiro frente a las abundantes precipitaciones registradas desde el mes de marzo, con acumulados que superaron los 400 mm en pocas semanas. Este escenario generó un marcado exceso hídrico que afectó severamente la transitabilidad de los caminos de acceso y el estado de las instalaciones ganaderas.

El protagonismo de los productores y entes sanitarios

Durante la sesión de la COPROSA, se destacó fundamentalmente el enorme esfuerzo operativo que llevan adelante físicamente los entes sanitarios y los propios productores formoseños. Son ellos quienes, en el terreno y frente a la adversidad del agua y los caminos, ejecutan materialmente la campaña para proteger la sanidad de sus rodeos.

Al respecto, el ministro de la Producción y Ambiente y presidente de la COPROSA, el licenciado Lucas Rodríguez, expresó: “Esta prórroga es una respuesta institucional rápida y de sentido común para respaldar el inmenso esfuerzo que están realizando los productores y los vacunadores en el territorio. Frente a esta contingencia climática, nuestra función desde el Gobierno provincial y los organismos que integramos la COPROSA es brindarles las herramientas administrativas necesarias para que nadie se vea perjudicado, y podamos seguir defendiendo, hombro a hombro, el estatus sanitario que construyó toda la cadena”.

Un modelo de gestión articulada

En la mesa de la COPROSA se sentaron a dialogar y buscar soluciones todos los actores involucrados en el día a día del campo. Por el lado del sector público, estuvieron el Ministerio de Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA, SENASA, CEDEVA, INTA y la Policía de Formosa a través de la UEAR. También sumaron su valiosa mirada desde el ámbito científico y académico la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el CIT. Y, por supuesto, no faltó la voz directa de los productores a través de las diferentes Sociedades Rurales de toda la provincia, las asociaciones de pequeños productores paipperos y los consejos profesionales.

Esto busca garantizar que las decisiones sanitarias tengan una base técnica firme y, sobre todo, que representen de verdad a cada rincón de la provincia, adaptando las políticas a lo que realmente necesita cada zona.

Detalles de los plazos acordados

La prórroga general solicitada ante el SENASA extiende el plazo inicial por 15 días (hasta el 23 de mayo de 2026). Asimismo, se estableció que, para aquellos planes en los que la situación operativa continúe más adelante imposibilitada por el anegamiento de los campos, habrá una opción de extensión por 15 días más (hasta el 6 de junio de 2026), lo cual estará sujeto a la validación de la Comisión y a la presentación de una nota formal del ente sanitario.

Un estatus sanitario sostenido por toda la cadena cárnica

Desde el año 2001, en el marco de una exitosa estrategia nacional encabezada entonces por el SENASA, Formosa logró erradicar la fiebre aftosa y ha mantenido ininterrumpidamente su estatus de zona “libre de aftosa con vacunación”.

Este hito histórico es el resultado de 25 años de una política sanitaria sostenida por todos los eslabones de la cadena cárnica provincial. En los inicios de este proceso, el Gobierno de Formosa cumplió un rol fundamental para articular a los distintos actores del sector y respaldar firmemente a los productores, quienes por entonces se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad.

Hoy, ese patrimonio se consolida gracias al trabajo diario a corral del productor ganadero y al compromiso operativo de los entes sanitarios locales, quienes actúan como verdaderos pilares del sistema con el acompañamiento permanente de las instituciones provinciales y nacionales.

Para reflejar el esfuerzo territorial de manera consolidada, la COPROSA analizó el avance nucleando los datos por entes sanitarios, agrupando los distintos planes operativos que cada ente administra en sus zonas de influencia. El avance a la fecha muestra que hay un trabajo sostenido. Por ejemplo, la Sociedad Rural de Comandante Fontana ya superó el 86% de cobertura.

Otros entes, como la Fundación Sanitaria del Sudeste Formoseño (FUNSASEF) y FUGALUFA, también muestran un buen ritmo, con avances del 73% y el 68% respectivamente.

En la misma sintonía, FUNPROSA ronda el 65%, y la Asociación Civil Agro-Ganadera Embalse La Laguna está cerca del 59%. Por su parte, la Fundación SORUFOR alcanzó casi el 56% y la Asociación Civil de la Zona de Teniente Fraga se ubica en el 38%.

En conjunto, y a pesar de los caminos cortados y el anegamiento, la provincia ya promedia un 61,1% de hacienda bovina vacunada y un 57,9% en búfalos. Con esta flexibilidad en los plazos, se busca garantizar que todos los establecimientos afectados puedan concluir sus esquemas con total tranquilidad.



