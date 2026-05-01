El Destacamento de Desplazamiento Rápido cumplió 11 años al servicio de la comunidad

• La ceremonia se realizó en el Instituto Superior de Formación Policial

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, junto al jefe y subjefe de policía, presidió el acto por el “11° Aniversario de la Creación del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR)” y destacó el compromiso de sus integrantes con la seguridad pública.

La ceremonia se realizó este miércoles, a las 9:00 horas, en el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial, que contó con el acompañamiento de jefes de las distintas áreas de la fuerza, oficiales superiores, jefes, personal subalterno en actividad, retirados y familiares de los agasajados.

En la oportunidad, se repasó la reseña histórica de la unidad, desde los orígenes, crecimiento y la importante labor que cumple el DDR en materia de prevención y respuesta inmediata ante situaciones que requieren de la intervención policial.

Por su parte, el diácono permanente de la Pastoral Policial, Roberto González, realizó la invocación religiosa y bendición de los certificados de reconocimiento que fueron entregados a ex jefes del DDR en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

El Destacamento de Desplazamiento Rápido lleva adelante un importante proceso de consolidación como una unidad operativa clave dentro de la institución policial, con respuestas ágiles y eficientes en beneficio de la ciudadanía.