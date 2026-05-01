Aprehendieron a una joven por herir a su hermano con un cuchillo en el barrio El Palomar

• Ocurrió en el barrio El Palomar y el lesionado fue derivado al Hospital Central, de esta ciudad

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina detuvieron a una mujer por agredir a su hermano con un arma blanca, durante una discusión familiar.

El hecho se produjo el martes último, alrededor de las 22:20 horas, en una vivienda ubicada en la manzana 33 del barrio El Palomar de la ciudad de Formosa, sobre la avenida Ribereña.

Allí el personal policial se entrevistó con la madre de ambos protagonistas del altercado y relató que su hijo llegó a la casa e insultó a su hija, situación que derivó en una discusión seguido de un forcejeo.

Agregó que en un momento dado, la joven tomó un cuchillo y lesionó a su hermano en la zona del abdomen.

Después el herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Distrital N° 8, donde recibió las primeras atenciones médicas y después fue derivado en la ambulancia del SIPEC hasta el Hospital Central debido a la gravedad de la herida.

En el lugar del hecho, el personal policial realizó las actuaciones con la colaboración de la Delegación de Criminalística, se hicieron las pericias y documentaciones incluido el secuestro del cuchillo utilizado.

El hombre permanece internado y su hermana quedó detenida y a disposición de la Justicia provincial.