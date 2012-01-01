Judiciales formoseños fueron a elecciones gremiales en UEJN con una alta participación

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional 3 Formosa destacó la amplia participación de trabajadores judiciales de toda la provincia en las elecciones realizadas este martes 27 de mayo, donde se eligieron autoridades de la Comisión Directiva Seccional y Nacional del gremio.

Desde la conducción sindical, Blanca Almirón agradeció “a cada compañero y compañera judicial que ejerció su derecho al voto”, subrayando que la participación fortaleció “la democracia sindical y la defensa colectiva de los derechos laborales”.

Asimismo, la secretaria general de la Seccional 3 Formosa de UEJN expresó un reconocimiento especial a integrantes de la Comisión Directiva, fiscales, apoderados y colaboradores que trabajaron durante toda la jornada electoral para garantizar el normal desarrollo de los comicios en los distintos puntos de la provincia.

“El compromiso de los trabajadores judiciales con la UEJN es la base sobre la cual seguimos construyendo un gremio fuerte, presente y unido”, señaló desde la Seccional 3 Formosa.

En el mensaje difundido tras las elecciones, también remarcaron la importancia de sostener la participación activa de los afiliados y reafirmaron el valor del federalismo y la unidad dentro de la organización sindical.

“Porque la democracia se ejerce, los derechos laborales se defienden y al gremio lo hacemos entre todos”, aseguró Almirón.

Finalmente, desde la UEJN Formosa celebraron “la fuerza y la organización” de los trabajadores judiciales formoseños, destacando que “si de luchar se trata, los y las judiciales lo hacen siempre con alegría”.



