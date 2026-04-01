Clorinda: Operativo de vacunación en el barrio Toba permitió la inmunización de 27 niñas y niños del Nivel Inicial

Con una gran participación de los padres, fueron aplicadas las vacunas del Calendario establecidas para la etapa del ingreso escolar, entre los cinco y seis años.

Este martes 5, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), llevó adelante una exitosa jornada de inmunización en el JIN Satélite N°27 "Nuestra Señora de los Ángeles" (Anexo de la EPEP N° 372) del barrio Toba de la ciudad de Clorinda.

La actividad, coordinada por el equipo del centro de salud de dicho barrio, estuvo destinada a jardineritos del turno mañana, alcanzando en esta oportunidad a un total de 27, quienes recibieron todas las vacunas correspondientes al ingreso escolar, para la franja etaria entre los cinco y seis años.

La enfermera Gladys Giménez, quien se encuentra a cargo del centro de salud y encabezó el equipo de vacunación, detalló que se aplicaron dosis “contra la varicela; IPV contra la polio; Triple Viral que brinda protección frente al sarampión, rubéola y paperas; y Triple Bacteriana Celular que protege de la difteria, el tétanos y la tos convulsa”.

Asimismo, remarcó que estas vacunas forman parte del Calendario Nacional de Inmunizaciones y subrayó que “son fundamentales para cuidar la salud de las niñas y niños, ya que permiten reforzar las defensas en esta etapa de la vida en que son muy vulnerables y algunas de estas enfermedades pueden afectarlos gravemente. Por eso, las vacunas para esta edad, apuntan a prevenir y a disminuir ese riesgo”.

En esa línea, destacó la modalidad de trabajo en terreno, impulsada desde el Gobierno de la provincia. “Estas vacunas y todas las demás de Calendario, como también los refuerzos COVID- 19, están disponibles en el centro de salud, pero como hacemos habitualmente, las acercamos a los establecimientos educativos. Y en coincidencia con la finalización de la Semana de la Vacunación en las Américas, nos pareció oportuno programar esta actividad en articulación con directivos y docentes de este jardincito”.

Por otra parte, Giménez puso en valor el compromiso de las familias, señalando que “los padres se mostraron muy interesados en que sus hijos puedan completar todos los esquemas de vacunación indicados para la edad, algo que nos da mucha satisfacción como equipo de salud”.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la comunidad Qom, destacando “los vecinos siempre concurren a vacunarse y mantienen sus esquemas al día”, reafirmando así el trabajo conjunto entre el sistema sanitario y la población para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud.







