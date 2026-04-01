Educación Especial desarrolló talleres sobre neurodiversidad

A través de una capacitación articulada, el Ministerio de Cultura y Educación brinda estrategias de detección temprana y acompañamiento pedagógico para asegurar la trayectoria de niños con condiciones de neurodiversidad.

Este lunes 4, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, a través del Departamento de Educación Especial, llevó a cabo un ciclo de talleres denominados “Planificar en Neurodiversidad”, destinado a docentes y equipos del Nivel Inicial.

El encuentro se desarrolló en la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 26 del barrio Fray Salvador Gurrieri, con el objetivo de brindar herramientas y estrategias concretas para asegurar la trayectoria educativa de los niños que ingresan al sistema educativo, detectando y abordando a tiempo condiciones de discapacidad, trastornos del lenguaje o diversas situaciones de neurodiversidad.

Así lo indicó el jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, quien en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) señaló que “todos los docentes que participaron en esta jornada eran de salas de 4”, destacando que “trabajamos, sobre todo, lo que refiere a la diversidad de una comunidad, de instituciones y de un aula”

Según explicó Miers “abordamos la neurodiversidad, aportando desde nuestra propia especificidad como Educación Especial para asegurar la trayectoria educativa de aquellos niños que tienen algún trastorno, discapacidad o condición”.

En este sentido, anticipó que “esta actividad va a continuar durante todo el mes de mayo, dividiéndolo en cuatro encuentros para poder llegar a todos” y marcó que “la formación siempre va a ser un eje muy prioritario para el sistema educativo formoseño, y nuestro compromiso real y efectivo de asegurar las trayectorias educativas se cumple”.

Formación y acompañamiento

Por su parte, la profesora Haydee Medina, directora del Nivel Inicial, expuso que “este taller es el resultado de un trabajo articulado entre el Nivel Inicial con la modalidad de Educación Especial, naciendo de una demanda de las docentes”.

Precisó que “se trabajaron sobre las estrategias para detectar y abordar situaciones con niños que presentan necesidades individuales, que tienen que ver con la neurodiversidad”; entonces, indicó que “las docentes necesitaban recursos, herramientas y estrategias para trabajar con la familia”.

Y explicó que está dirigida solo a personal encargado de sala de 4 “porque son quienes tienen el primer contacto con el niño, detectan situaciones y puede trabajar con la familia”, siendo alrededor de 60 y 70 docentes por encuentro.

Finalmente, advirtió que “si bien esto sucede en Capital, hacemos la capacitación para el interior por Zoom o Meet, de manera virtual”, añadiendo que “también buscaremos otra sede y vamos a confirmar en alguna localidad del interior, donde podamos estar al alcance de varias delegaciones”.







