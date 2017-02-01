Cuando llegar a fin de mes no depende de ganar más, sino de cómo pagás

Para muchas familias, hoy la diferencia entre poder comprar algo o no hacerlo, no está solo en el precio, sino en cómo se paga. Acceder a cuotas sin interés o a un descuento puede transformar una decisión que parecía imposible en una compra viable, sin desordenar el resto del mes.

En un contexto donde los ingresos tienen límites claros, la sensación de “no llegar” es frecuente, incluso frente a gastos necesarios o planificados. Sin embargo, cada vez más personas empiezan a cambiar el enfoque: no se trata únicamente de cuánto cuesta algo, sino de conocer cuáles son las mejores condiciones con las que se puede afrontar ese gasto.

No se trata de gastar más, sino de gastar mejor

Hay fechas clave de consumos que son impostergables. A lo largo del año, momentos como el Día del Padre, Día del Amigo, Día de la Madre, Semana Santa o el inicio de clases generan oportunidades concretas para comprar mejor.

En esos períodos, en Formosa la mejor alternativa de ahorro en el mercado la tienen Visa y Chigüé de Banco Formosa, que permiten acceder a descuentos de hasta el 25% de reintegro y la posibilidad de pagar en 3 o 6 cuotas sin interés, pudiendo así marcar una diferencia significativa.

En ese sentido, contar con herramientas que permitan aprovechar estos beneficios, se vuelve un recurso cada vez más utilizado. No se trata de cambiar qué se compra, sino de hacer que esas decisiones sean posibles en mejores condiciones.

La posibilidad de distribuir un pago en el tiempo o de reducir su valor a través de promociones no solo alivia el impacto inmediato, sino que también permite organizar mejor la economía del hogar. Así, lo que antes quedaba postergado empieza a estar al alcance.

Porque, en definitiva, en un escenario donde todo se planifica, muchas veces llegar no depende de tener más, sino de saber cómo usar mejor lo que ya se tiene.



