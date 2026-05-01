El Castramovil municipal estuvo en el barrio Mariano Moreno

La Secretaria de Accion Social de del Municipio capitalino desarrolló otra jornada sanitaria, este jueves en la cancha Domingo Sabio del B° Mariano Moreno, donde se apostó el Castramóvil para llevar a cabo la esterilización de animales de compañia, acompañada de la vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria.

Además se ofreció un sabroso desayuno para todos los vecinos que se acercan con sus animalitos de compañía, que disfrutan mientras esperan ser atendidos.

“Es bueno ver vecinos y vecinas de todas las edades valorando y dándose cuenta de la importancia de este operativo – sostuvo Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna –, puesto que se trata de un barrio populoso, además de los aledaños, que en tres horas agotaron los turnos. Esto vemos con buenos ojos, ya que podemos brindar este servicio a mascotas cuyos dueños no pueden asistir a nuestras tres sedes por distintas razones, lo que resalta la importancia de estos operativos itinerantes”.

La funcionaria comunal aclaró que “la castración es una intervención costosa, aunque a veces se normaliza la gratuidad del servicio por la decisión política del intendente Jofré que acerca este beneficio a toda la ciudad, y no siempre es así en todos lados”, aclaró. “El pasado fin de semana estuvimos en Asunción en un evento organizado por la Municipalidad de esa ciudad junto a facultades de veterinaria, con sponsors muy importantes, solamente con vacunación y desparasitación, y lo hacen solamente un día al año”, destacó.

“Eso marca la importancia de destacar nuestros operativos, que no pasa en todos lados, aun en ciudades vecinas como Resistencia o Corrientes. En la primera de ellas sí se hacen castraciones, pero se saca un turno una vez al mes, y solo se hacen 200 intervenciones”, comentó Espinoza. “Esto debemos valorarlo acá porque implican muchos recursos, además la decisión de sostener un servicio a pesar de las circunstancias socioeconómicas y las dificultades, y no sólo que se mantiene, sino que se amplía, porque nosotros mes a mes lo vamos aumentando” concluyó la funcionaria.

Finalmente recordaron comunicarse para la castración mandando un WhatsApp al 3704605703, solicitando turno y, según el barrio que corresponda, se asigna al operativo por cercanía.



