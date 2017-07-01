El Festival de Emprendedores reunió a ferias, música y familias en una jornada de fuerte participación vecinal

La Municipalidad de la ciudad de Formosa llevó adelante este domingo una nueva edición del Festival de Emprendedores, que se desarrolló con una amplia participación de vecinos y vecinas en el Paseo de las Aves, donde durante toda la jornada se integraron propuestas productivas, recreativas, culturales y familiares.

El intendente, Jorge Jofré, junto a la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, recorrió los distintos stands de exposición de emprendedores, dialogando con cada uno de ellos sobre la importancia de poder contar con un espacio que les permita mostrar sus emprendimientos.

La actividad, realizada de 10 a 22 horas, reunió a más de ocho ferias en un mismo espacio, consolidando una convocatoria que volvió a mostrar el crecimiento del sector emprendedor local y el acompañamiento sostenido de la comunidad a este tipo de encuentros impulsados por la gestión municipal.

Desde las primeras horas, familias de distintos barrios se acercaron al paseo para recorrer los stands, dialogar con los emprendedores, conocer sus productos y participar de las distintas propuestas previstas para la jornada. El movimiento fue constante y permitió que cada feria tuviera su propio espacio de visibilidad, intercambio y comercialización.

Participaron la Feria Emprendedora, FeriArte, Feriando con Amigos, Feria Ferroviario, Feria Las Guapas, Ferias Barriales, Feria 2 de Abril y la Feria Cámara de Emprendedores, junto a numerosos stands con productos artesanales, gastronómicos, textiles, decorativos y otras iniciativas vinculadas a la economía local.

En ese marco, desde la comuna destacaron que el festival no solo representó una oportunidad para fortalecer las ventas de los emprendedores, sino también una instancia de encuentro comunitario, donde el trabajo independiente, la creatividad y la producción formoseña encontraron una respuesta activa por parte de los vecinos.

La jornada también contó con música en vivo, con las presentaciones de Ángela Garay, la Banda del Regimiento y la Banda Los JJ, que acompañaron el desarrollo del festival y convocaron a una importante cantidad de familias alrededor de los espectáculos. La participación del público fue permanente, generando un clima de celebración, cercanía y disfrute compartido.

El Paseo de las Aves volvió a convertirse así en un punto de encuentro para la ciudad, integrando comercio local, cultura, recreación y vida comunitaria en un espacio público pensado para el uso y disfrute de los formoseños.

Finalmente, desde el Municipio remarcaron que este tipo de actividades forman parte de una política sostenida de acompañamiento a los emprendedores, promovida por la gestión del intendente Jorge Jofré, con el objetivo de fortalecer la economía local, generar oportunidades concretas y seguir construyendo una ciudad activa, participativa y cercana a sus vecinos.







