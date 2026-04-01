El Bloque PJ analizó la delicada situación del PAMI con trabajadores y jubilados





Senadores y senadoras del bloque Justicialista analizaron hoy la compleja situación de desfinanciamiento y abandono que está atravesando el PAMI, como consecuencias de las políticas de desguace que viene aplicando el gobierno nacional en la mayor obra social del país, en una reunión que mantuvieron con representantes sindicales de los trabajadores del organismo y de los profesionales de salud, así como jubilados.Del encuentro, encabezado por el presidente de la bancada, José Mayans, participaron además sus compañeros y compañeras de bloque: Juliana di Tullio, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Juan Manzur, Mariano Recalde, Florencia López y María Teresa González.También, hicieron lo propio: Roberto Souto, Manuel Lago Rodríguez y Fernanda Anabella Scoccia (Asociación de los Profesionales de la Salud- APPAMIA), Ramón Farías (ATE-PAMI), Noelia Guzmán (Centro de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE), Graciela Pampin y Raquel Márquez (Confederación General de Jubilados, Pensionados Retirados y Adultos Mayores), y el especialista en tema previsionales Christian González D’Alessandro, entre otros.La deuda con los médicos de cabecera y prestadores del PAMI (incluidos sanatorios y clínicas), el cierre del Plan Remediar (que cubría la entrega gratuita de 74 medicamentos para veinte millones de personas), y la última resolución 1107/206, que redujo de manera significativa los ingresos reales de los profesionales de la salud, fueron algunos de los temas abordados en la reunión.Los participantes coincidieron en recalcar que jamás en la historia del PAMI y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) se vio una situación de abandono y de desguace tan grave del sistema de atención del llamado sector pasivo como en la actualidad, y alertaron que el sistema de salud público está en emergencia. Advirtieron también sobre el grado de insensibilidad con los jubilados y con las personas con discapacidad que tiene el actual gobierno nacional.Los representantes gremiales y de jubilados denunciaron el cierre de distintas delegaciones en el interior del país que complican aún más la situación de los usuarios del sistema para acceder a los servicios, así como el aumento de las demoras en la entrega de medicamentos especiales y de elementos como pañales y de fisiatría.La lista de reclamos incluyó además el fin de la parte social que supo tener la obra social en su momento, esencial para la vida de los jubilados, y el abandono de la llamada medicina preventiva. Se Alertó que en el período 2023 a 2024 el aumento de muertes evitables en el sector etario aumentó el seis por ciento y se habló de un claro intento de gerontocidio que implican las políticas del gobierno de Javier Milei.En el mismo encuentro se advirtió sobre las contradicciones del gobierno al retacear recursos para la obra social, por un lado, y, por otro, implementar un sistema de reemplazo de prestaciones y de compras con sobreprecios en todos los rubros.Los senadores recordaron que el bloque Justicialista, con firma de catorce de sus integrantes, presentó un proyecto para declarar la emergencia en el INSSJP, pero hasta el momento está trabado por el oficialismo y sus aliados a nivel de las comisiones, aunque los problemas en el área se incrementan a diario.