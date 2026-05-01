Detuvieron a un sujeto y secuestraron una moto y documentaciones falsas

Además, detectaron que el rodado estaba ensamblado con partes de tres marcas distintas

Efectivos de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a un joven de 19 años y secuestraron un rodado, en el marco de tareas investigativas relacionadas a la comercialización de motocicletas robadas.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas del jueves último, frente a la manzana 29 del barrio República Argentina, de esta ciudad, cuando los uniformados interceptaron a un sujeto que circulaba al mando de un motovehículo.

Al verificarse el rodado, se constató que presentaba plásticos y carenado con la inscripción de una marca, mientras que el motor y cuadro correspondían a otra distinta, lo que dejó en evidencia que se trataba de una moto ensamblada con partes registrales de diferentes marcas.

También se estableció que la patente colocada era de tipo no oficial y correspondía a otro motovehículo, en tanto que la cédula exhibida por el conductor resultó ser apócrifa.

Se solicitó la intervención de integrantes de la Dirección General de Policía Científica y del perito verificador de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, quienes realizaron las pericias.

Como resultado del procedimiento, el sujeto fue aprehendido y se procedió al secuestro de la motocicleta iniciándose una causa judicial con intervención de la Justicia provincial. (Con foto).





I