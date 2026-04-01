El Gobierno de Formosa finalizó la nueva perforación de agua potable en El Potrillo

En el marco de una intensa recorrida por el Departamento Ramón Lista, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, supervisó la finalización de la nueva perforación de agua dulce en El Potrillo. Durante el encuentro con las comunidades, destacó la rapidez de la respuesta estatal ante la emergencia hídrica y ratificó la vigencia del Modelo Formoseño frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Este martes 5, el vicegobernador de Formosa Eber Solís encabezó una comitiva oficial que incluyó visitas a las comunidades de El Quebracho, La Pista, El Divisadero y La Brea, culminando con la puesta en funcionamiento de la vital obra hídrica en El Potrillo, que abastecerá a esa comunidad y también a El Tronquito, El Favorito, Palma Largo y Del Medio.

La nueva perforación, ejecutada por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), alcanzó una profundidad de 412 metros para garantizar el acceso a agua dulce de calidad y fue ejecutada en un plazo de 55 días, permitiendo restablecer el suministro para el consumo humano tras el colapso de la anterior fuente de captación.

“Inmediatamente este pozo terminó su vida útil, el compañero Gildo Insfrán dio la orden a sus funcionarios: tienen que perforar”, relató Solís, contrastando esta acción con la visión de mercado que propone el Gobierno nacional.

Siguiendo esta línea, sostuvo: “imagínense si Milei (Javier) tuviera que invertir en esta obra”, cuestionando: “¿Qué le diría a la gente?, pongan la plata ustedes”; sin embargo, contrastó que en Formosa “hay un Estado presente que da respuestas rápidas de la política pública del Gobierno provincial”.

Además, Solís fue tajante al referirse a los pedidos de intervención federal impulsados por el senador Francisco Paoltroni, al expresar que “se preguntan por qué Paoltroni pide la intervención: porque no tiene ninguna respuesta para los formoseños. Quieren que un par de porteños nos digan cómo tenemos que vivir, pero aquí el único que decide es el pueblo de Formosa”, sentenció.

Por eso, resaltó que “cada vez que el pueblo tuvo la oportunidad de votar, lo ha elegido a Gildo Insfrán como gobernador de la provincia”, es decir “de 10 formoseños más de siete le han dicho que sí al Modelo Formoseño”, enfatizó.

Asimismo, criticó la inacción del diputado nacional de La Libertad Avanza, quien “había afirmado que iba a solucionar todos los problemas de Formosa”; pero, marcó que “no solo que no apareció sino que no presentó ningún proyecto porque no le interesa Formosa y no va a gestionar ni a pedir nada para que se haga nada”, dijo, refiriéndose al legislador nacional Atilio Basualdo.

“Pero como ellos hacen política para los porteños, nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente, porque es la instrucción del gobernador Gildo Insfrán para y por los formoseños”, aseveró el Vicegobernador, destacando que la infraestructura entregada en El Potrillo “no es una obra cualquiera, es muy costosa, difícil y estaba prevista hacerla en seis meses pero se logró en menos de tres meses”.

Para finalizar, Solís llamó a la reflexión sobre el sentido político de la infraestructura pública en la provincia y remarcó que “mientras Milei (Javier) dice que la justicia social es un verso, aquí vemos que la justicia social existe para cada uno de nosotros”, destacando que “no se le pregunta al beneficiario de qué partido es o de qué etnia; mientras sea formoseño, se le darán las mejores condiciones para vivir lo mejor posible”.

“El pueblo de Formosa es un pueblo agradecido y esclarecido, y sin lugar a duda saber elegir siempre a quien nunca lo dejó solo y al que siempre estuvo al lado”, concluyó el mandatario, reafirmando el compromiso de continuar con las obras de ripio y conectividad que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad en la zona.

Respuesta inmediata y tecnología de vanguardia

Por su parte, el ingeniero Luis Alberto Fernández, gerente de Saneamiento del SPAP, brindó detalles sobre la complejidad técnica y la urgencia con la que se abordó el proyecto.

Según explicó el funcionario, la intervención fue necesaria luego de que el “pozo viejo” sufriera una infiltración de agua salada que lo dejó fuera de servicio poco antes de las festividades de fin de año.

Ante la emergencia hídrica, la administración provincial priorizó la inversión tecnológica para dar una solución definitiva. “La decisión y acción inmediata del Gobernador nos hizo realizar una nueva perforación, sin importar los costos, priorizando la ejecución de un nuevo pozo”, destacó Fernández.

Para lograrlo, se desplazó hasta la zona un equipo perforador de alta tecnología diseñado para “pozos de profundidad” e indicó que esta maquinaria permitió reducir drásticamente los plazos de ejecución habituales.

Puntualizó que “se trajo un equipo muy especial que hizo posible que una obra que generalmente tarda unos seis a siete meses, se hiciera en un tiempo récord de 55 días, sin contar las interrupciones por las intensas lluvias”.

Al concluir, detalló que el sistema opera mediante una bomba sumergible colocada en el nivel estático del pozo, la cual impulsa el recurso hacia una cisterna de almacenamiento. Allí, el agua recibe un tratamiento preventivo con hipoclorito para asegurar su pureza durante el tránsito por las redes de distribución.

Y comentó que este nuevo pozo no solo beneficia al núcleo urbano de El Potrillo, sino que extiende su alcance a una amplia zona de influencia que incluye a las comunidades de El Tronquito, El Favorito, Palma Largo y Del Medio.







