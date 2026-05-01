El Colegio Público de Ingenieros manifestó su rechazo al proyecto de intervención federal

Al mismo tiempo que reafirmaron “nuestro compromiso con la plena vigencia de las facultades provinciales para determinar su propio destino”.

El Colegio Público de Ingenieros de Formosa, en representación de los profesionales que participan e impulsan el desarrollo estratégico regional, manifestó su firme rechazo al proyecto de intervención federal por considerarlo una medida que vulnera la autonomía provincial consagrada en los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional.

A través de un comunicado, expresaron que, como actores centrales de la sociedad civil, “damos testimonio de que en nuestra provincia prevalece una sana convivencia institucional y una paz social que permiten el libre ejercicio profesional y el avance de proyectos técnicos complejos”.

Por ello, “rechazamos de forma categórica cualquier injerencia externa que pretenda alterar el orden constitucional vigente o desconocer decisiones adoptadas democráticamente”.

De ese modo, se pronunciaron institucionalmente para expresar “nuestro firme rechazo al proyecto de intervención federal” al mismo tiempo que reafirmaron “nuestro compromiso con la plena vigencia de las facultades provinciales para determinar su propio destino, sosteniendo que cualquier medida que implique una intervención constituirá una grave afectación al sistema federal y al orden constitucional argentino”.



