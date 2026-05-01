Convocan a otra sesión trucha por zoom que viola el estatuto y el cogobierno en la UNAF

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) vuelve a ser escenario de una profunda tensión institucional que pone bajo la lupa la legalidad de sus autoridades máximas. En las últimas horas, la emisión de la Resolución Rectoral N° 0708/26, firmada por el Vicerrector a cargo del Rectorado, Dr. Vicente Emilio Grippaldi, encendió las alarmas. La norma convoca a otra sesión violando el Estatuto de manera flagrante y apunta directamente al Zoom para este viernes 29 de mayo a las 17:00 horas, un mecanismo cómodo para la gestión pero que desata un fuerte rechazo y acusaciones de manejos completamente ilegales.

El cuestionamiento de fondo no es el temario, sino las formas: ¿por qué se sigue sesionando frente a una pantalla cuando la normalidad exige el debate cara a cara en el campus universitario? 🏛️

En este encuentro, viciado de total ilegalidad, el oficialismo pretende aprobar de prepo el acta de la sesión virtual del pasado 8 de mayo, justificándose en supuestos hechos de violencia. Cabe recordar que en aquella oportunidad participaron escandalosamente dos vicedecanos que no estaban en condiciones legales de formar parte del plenario, por lo que dicha reunión no contaba con el quórum suficiente y, por ende, resulta nula e ilegal desde todo punto de vista.

Como si fuera poco, a través de esta pantalla cómplice, pretenden avanzar en la sanción injusta de miembros de la comunidad universitaria que protestaron en legítimo uso de sus derechos contra las artimañas y el atropello institucional que llevan adelante el vicerrector Grippaldi y sus consiliarios aliados.

El malestar entre los representantes de los distintos claustros explotó en los canales de comunicación interna porque se cansaron de vivir en la ilegalidad. Consiliarios de la oposición recordaron con precisión técnica que el reglamento vigente es del año 1997 y jamás habla de sesiones virtuales. Además, el Artículo 19° estipula que las sesiones deben ser públicas y cualquier privacidad debe ser declarada por el propio cuerpo, no impuesta de manera unilateral por las autoridades. ¡Ninguna resolución tiene la fuerza legal suficiente para torcer lo establecido en el Estatuto Universitario! 📜⚖️

La virtualidad fue una excepción absoluta por la pandemia, pero perpetuarla en pleno 2026 carece de todo sustento fáctico y legal. Quienes exigen el retorno físico al campus denuncian un verdadero "historial de irregularidades" bajo la alfombra de Zoom:

•Falta de transparencia: La virtualidad permite un control discrecional de los accesos a la sala, impidiendo que el público y la comunidad sigan las deliberaciones en tiempo real.

•Antecedentes graves: En los pasillos universitarios persisten denuncias sobre sesiones virtuales anteriores donde se impidió el ingreso de consiliarios legítimos, se llegó a encerrar a un escribano público para evitar actas de constatación y se maniobró ilegalmente con los votos de las autoridades para simular mayorías ficticias.

El Estatuto es tajante: el plenario del Consejo Superior debe sesionar válidamente en su sede o en el campus universitario. Mudar el órgano máximo de gobierno a una videollamada despoja a la universidad de su esencia democrática y cercena la representación de los claustros.

La comunidad educativa de la UNaF exige respuestas claras y un freno inmediato a la comodidad de la virtualidad. El debate debe darse donde corresponde: de manera presencial, de cara a la sociedad y en el campus de la universidad pública.







