Mirassou subrayó que las políticas públicas del Modelo Formoseño se sostienen sobre las bases que “marcaran ‘Evita’ y Perón”

La legisladora puso en relieve la figura de la Abanderada de los Humildes, quien “en la política de nuestro país marcó un antes y un después”. El recuerdo de su memoria se hace presente en esta fecha en que se evoca un nuevo aniversario de su natalicio un 7 de mayo de 1919.

La diputada provincial del Partido Justicialista, la doctora Cristina Mirassou, aludió a la figura de Eva Duarte de Perón, al conmemorarse este 7 de mayo el 107 aniversario de su nacimiento ocurrido en el año 1919, haciendo hincapié en que “el paso de Evita en la política de nuestro país marcó un antes y un después”.

En base a que su “quehacer político supuso la masiva identificación y articulación de las demandas del pueblo trabajador, las mujeres y las niñeces”, haciéndolo todo “con una pasión” que caracterizaba a “Evita”, quien buscaba por todos los medios “darles respuestas concretas en el marco de los derechos y la dignidad de la justicia social”.

Ese fue “el eje fundamental de ese nuevo espacio político que se inauguraba con Perón y Evita en 1946”, enfatizó Mirassou, de allí que cada 7 de mayo en que recuerda su natalicio se hace hincapié en lo trascendental de su figura en la historia argentina.

En ese aspecto, distinguió su labor en favor de “las clases populares”, enfrentando “las políticas de odio, desprecio y despojos populares”, que “se renuevan hoy día con mayor énfasis en el mundo de la mano de las ultraderechas y también del neoliberalismo burdo y salvaje que gobierna nuestro país”, refiriéndose a la actual gestión del presidente Javier Milei.

Si bien “no fue legisladora ni tuvo cargo oficial”, resaltó que “desde la Primera Dama y la Fundación Eva Perón impulsó leyes claves y un sistema de asistencia social sin precedentes en Argentina entre 1946 y 1952”.

Y aseguró, asimismo, que su mayor logro político fue impulsar la Ley 13.010 del voto femenino y el derecho de las mujeres a cargos electivos y partidarios, que fue aprobada el 23 de septiembre de 1947 y el posterior cíclope trabajo de organización con las mujeres de las clases populares para el empadronamiento femenino en todo el país, votando en 1951 por primera vez 3.8 millones de mujeres y siendo electas 109 legisladoras mujeres en todo el país.

Del mismo modo, fundó y presidió el Partido Peronista Femenino (PPF) en 1949 y en cuatro años organizó 3.600 unidades básicas femeninas en todo el país, donde se realizaba formación política integral, oficios y empoderamiento de los derechos de las mujeres.

También, impulsó la Ley 13.252 de igualdad jurídica de los cónyuges en 1948, que eliminó la incapacidad civil de la mujer casada que hasta ese entonces necesitaba autorización del marido para trabajar, abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato.

Con Juan Domingo Perón crearon hospitales y escuelas en todo el país, viviendas, hogares para mujeres del interior que pudieran trabajar y estudiar, hogares de ancianos, colonias y turismo social para que obreros y niños de bajos recursos tuvieran vacaciones, promoción del deporte con las olimpíadas, siendo mentora de las competencias.

Así como la Ciudad Infantil y la Ciudad Estudiantil, complejos con escuela, teatro, pileta olímpica y deportes para 2.000 niños. “En fin, todos estos recursos fueron volcados para promover y mejorar el bienestar y la calidad de vida del pueblo”, subrayó la legisladora.

Modelo Formoseño

En ese marco, la diputada Mirassou destacó que “en nuestra provincia, el Modelo Formoseño, conducido por el doctor Gildo Insfrán, privilegia también la justicia social, los vínculos y la solidaridad, en diálogo con las demandas y necesidades de su pueblo, de la mano de la independencia económica y la soberanía política que la sostienen, continuando el rumbo que marcaran ‘Evita’ y Perón”.

En base a ello, acentuó que se está “amortiguando hoy en día los embates y efectos nocivos de las políticas nacionales de despojo, desprecio y de odio hacia las personas con discapacidades, las mujeres, las niñeces, los jubilados, los pueblos originarios, los trabajadores que pierden diariamente su trabajo, es decir la mayoría del pueblo en general”.

Por tanto, en el final, resumió la legisladora que Eva Perón “vive, en todas y todos aquellos, que se indignan ante las injusticias y procuran de alguna manera el bien común y la solidaridad, en el marco de los derechos y la dignidad de todas y todos”.







