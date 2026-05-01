El Hospital distrital N° 8 “Eva Perón” conmemoró el Día Internacional de la Celiaquía

Con stands y un taller abierto a la comunidad para promover el diagnóstico temprano de esta enfermedad y brindar información sobre la alimentación libre de gluten, segura y accesible.

En una jornada marcada por el compromiso con el cuidado de la salud, el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” fue sede de una importante actividad que dio marco al Día Internacional de la Celiaquía conmemorado el 5 de mayo de cada año.

Fue organizada por el Servicio de Nutrición del nosocomio para brindar información sobre la enfermedad celíaca y su tratamiento, mediante diferentes exposiciones y un taller preventivo orientado a los pacientes, familiares y a la comunidad en general.

“Se trató de una jornada de concientización que se desarrolló en el hall de entrada y en la vereda del hospital, donde se instalaron estaciones informativas y de cocina saludable. El objetivo central fue desmitificar la dieta sin TACC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno) y demostrar que es posible mantener una alimentación equilibrada con productos locales”, señaló la jefa del Servicio de Nutrición, la licenciada Daniela Distel.

“Desde el servicio apuntamos a hablar sobre la enfermedad, en esta oportunidad, en modalidad de taller, donde se expusieron recetas libres de gluten con alimentos de uso tradicional y cotidiano como, por ejemplo: polenta, harina de maíz, almidón de mandioca, almidón de papa y fécula de maíz, entre otros tantos”, señaló.

En ese punto, la licenciada destacó la importancia de utilizar ingredientes que están al alcance en nuestra provincia, subrayando que dichos alimentos “además de ser aptos, forman parte de la identidad gastronómica formoseña, lo que facilita la adherencia al tratamiento”.

Diagnóstico y contaminación cruzada

Durante la jornada, no solo se compartieron recetas libres de gluten, sino que se abordaron otros pilares fundamentales para la calidad de vida del paciente celíaco como, por ejemplo,la detección temprana de la enfermedad y los cuidados necesarios que deben tenerse en el hogar para garantizar una alimentación segura.

“Se hizo concientización sobre el diagnóstico, el tratamiento nutricional y también hablamos sobre la contaminación cruzada, tan importante en la enfermedad celíaca”, indicó la profesional y agregó que, si bien el paciente debe tener una dieta libre de gluten de por vida, también los elementos que tienen contactos con los alimentos y que se utilizan para hacer las preparaciones y comidas “deben estar libres de gluten”.

¿Qué es la Enfermedad Celíaca?

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Al ingerir estas sustancias, el sistema inmunológico de la persona afectada reacciona dañando el revestimiento del intestino delgado, lo que impide la absorción correcta de nutrientes.

Si no se detecta y se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones graves. Sin embargo, con una dieta estrictamente libre de gluten, los pacientes pueden llevar una vida plena y saludable.

En el 2026, el Día Internacional de la Celiaquía tiene como lema “Inclusión Alimentaria Segura” enfocadas en tres puntos principales: reducir la brecha del subdiagnóstico, ya que se estima que un gran porcentaje de la población desconoce que padece la enfermedad; seguridad en el sector gastronómico, reforzando los protocolos para evitar la contaminación cruzada en restaurantes y comedores escolares; y accesibilidad económica, mediante la promoción de políticas que faciliten el acceso a productos certificados sin gluten.



